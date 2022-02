MZV varuje české občany před cestami na Ukrajinu a do Běloruska

Praha - Ministerstvo zahraničí kvůli stupňování hrozby ruské vojenské agrese proti Ukrajině varuje před cestami na Ukrajinu a do Běloruska. Čechům, kteří tam jsou, doporučuje zvážit opuštění těchto zemí. Úřad to sdělil v tiskové zprávě po jednání pracovní skupiny k vyhodnocení bezpečnostní situace ve východní Evropě. Zároveň resort potvrdil dřívější varování před cestami do příhraničních oblastí Ruska s Ukrajinou.

České velvyslanectví v Kyjevě opustí rodinní příslušníci pracovníků, jinak bude fungovat dál. V případě zhoršení situace ministerstvo přijme další opatření.

K situaci se dnes v Kolíně vyjádřil i ministr vnitra Vít Rakušan. "Sbíráme veškeré dostupné informace, nechceme přidávat na nějaké panice, nicméně obezřetnost v této chvíli je určitě namístě," řekl Rakušan. Doplnil, že kdyby se situace na Ukrajině vyhrotila, je Česko připraveno dostat své občany do bezpečí. Dodal, že aktuálně nehrozí ani bezprostřední energetická krize, například kvůli výpadkům dodávek ruského plynu.

Rusko v posledních měsících shromáždilo u ukrajinských hranic desítky tisíc vojáků. Vyvolalo tím obavy Kyjeva i Západu, že se připravuje na vojenskou ofenzivu proti Ukrajině. Server Politico s odvoláním na tři oficiální zdroje z Washingtonu a Evropy napsal, že by ruská invaze mohla začít ve středu 16. února. Krize se vyostřila natolik, že USA vydaly pokyn k evakuaci části diplomatů z Kyjeva. Stavy na zastupitelských úřadech na Ukrajině snižuje i Rusko. Moskva ovšem popírá, že by měla v úmyslu Ukrajinu napadnout.

"Hrozba použití síly k dosažení jakýchkoli cílů Kremlu je pro ČR jakožto člena EU a NATO neakceptovatelná. Stále doufáme v úspěch diplomatických jednání, zároveň se ale společně v rámci EU a spojenci v NATO připravujeme na nejhorší možný scénář," uvedl ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti).

USA, Británie, Nizozemsko, Lotyšsko, Estonsko a Japonsko v obavě z ruské invaze v pátek vyzvaly své občany, aby Ukrajinu neprodleně opustili. V noci na dnešek se k těmto zemím připojily i Austrálie a Nový Zéland, nově pak Kuvajt a Německo.

Česká diplomacie zatím před cestami varuje a zároveň doporučuje zvážit, zda na Ukrajině a Bělorusku případně zůstat. "Občany, kteří na Ukrajině, v Bělorusku i Rusku zůstávají, vyzýváme k registraci v systému Drozd," uvedl resort. Systém Drozd využívají české zastupitelské úřady například k informování českých turistů o mimořádných událostech, jako jsou přírodní katastrofy či teroristické útoky.