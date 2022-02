MZV tlumočilo ruskému velvyslanci rozhořčení nad porušením práva

Praha - Náměstek ministra zahraničí Martin Smolek dnes ruskému velvyslanci Alexandru Zmejevskému tlumočil rozhořčení České republiky nad porušením mezinárodního práva, kterého se Rusko dopustilo uznáním nezávislosti dvou separatistických republik na východě Ukrajiny. Novinářům to řekl ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti).

Tento týden Rusko uznalo povstaleckou Doněckou a Luhanskou republiku a prezident Vladimir Putin nařídil vyslat do těchto republik ruskou armádu, která tam podle něj má zajistit mír. Dvě samozvané republiky se nacházejí na území Ukrajiny, Rusko porušilo její územní suverenitu a proti tomu česká diplomacie důrazně protestovala, sdělil ministr.

Země Evropské unie se kvůli porušení svrchovanosti Ukrajiny v úterý jednomyslně shodly na přijetí sankcí vůči Moskvě. Dnes je schválili velvyslanci zemí EU. Na sankčním seznamu je ministr obrany Sergej Šojgu či velké banky. Sankce oznámily také Spojené státy, Británie, Austrálie či Japonsko.

"Je zde velmi silná jednota mezinárodního společenství," řekl Lipavský. Další sankce je Česko v rámci EU připraveno podpořit, mají vztah k případné další eskalaci konfliktu. "Jednoznačně zastáváme postup, že sankce musí být natolik silné, aby odvrátily tu situaci, případně zastavily. Jsme připraveni podpořit takové sankce, jaké bude potřeba," doplnil.

Lipavský také řekl, že je nutné dále usilovat o všechna možná diplomatická řešení. Západ, EU a NATO se snaží hledat formáty, řada světových lídrů s Putinem jednala, připomněl. "Nezdá se, že by to vedlo k nějakým výsledkům, ale je potřeba to neustále zkoušet, protože jinou variantu nemáme," dodal šéf české diplomacie.

V prohlášení na svém webu ministerstvo zahraničí uvedlo, že Smolek sdělil Zmejevskému, že uznání takzvaných lidových republik nemá žádné mezinárodněprávní účinky. "Dotčená území nadále zůstávají územím Ukrajiny. Postup Ruské federace přitom porušuje některé základní principy mezinárodního práva a řadu dalších mezinárodních závazků," sdělil úřad.

Ruská strana byla podle ministerstva vyzvána k deeskalaci násilí na východě Ukrajiny a k návratu k jednání. "Pokud by tak neučinila a hodlala pokračovat v agresi vůči Ukrajině, je Česká republika připravena spolu s partnery z EU přijmout další dalekosáhlé politické a ekonomické sankce vůči Ruské federaci," dodal úřad.