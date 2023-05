MZV: Snížení peněz na platy ve státní sféře nemůže být uplatněno obecně

Praha - Ministerstvo zahraničí (MZV) v připomínkách ke konsolidačnímu balíčku upozornilo na to, že plánované snížení peněz na platy ve státní sféře o dvě procenta nemůže být uplatněno obecně. Česká diplomacie míní, že navrhovaná opatření budou mít zásadní vliv na už podfinancované platové oblasti v resortu, a tím zasáhnou do chodu ministerstva a plnění jeho úkolů. Ministerstvo financí považuje snížení objemu peněz za důležité, neboť položka tvoří poměrně velký pravidelný výdaj státního rozpočtu, zhruba 250 miliard korun. Ministerstva a další instituce mohou připomínky k vládnímu úspornému balíčku podávat do dnešní půlnoci.

Podle úřadu vedeného ministrem Janem Lipavským (Piráti) se agenda ministerstva nesníží. Právě v návaznosti na snižování agendy chce ministerstvo financí snížit objem peněz na platy. Ke snížení potřebných peněz na platy zaměstnanců pak dojde i zahrnutím náhrady platu při dočasné pracovní neschopnosti do stanoveného limitu objemu prostředků na platy místo současné praxe, kdy je tato náhrada výdělku vyplácena z výdajového limitu mimo platovou oblast, ze samostatné rozpočtové položky, míní úřad.

Snížení peněz na platy o dvě procenta podle ministerstva povede k nekonkurenceschopnosti a nízké atraktivitě pracovních nabídek MZV na trhu práce, ke zvýšené fluktuaci zaměstnanců, zvýšeným nákladům na přijímání a školení nových zaměstnanců či zvýšené administrativě.

Každé ministerstvo má podle návrhu konsolidačního balíčku snížit užší provozní výdaje o pět procent. Podle MZV by to vedlo k zásadnímu omezení chodu úřadu, mělo by to negativní dopad do schopnosti plnit stanovené cíle. Zároveň by to postihlo zastupitelské úřady, jejich funkčnost, rámce poskytovaných služeb a diplomatické aktivity, ale i udržení jejich stávající sítě a její rozvoj. Takové snížení provozních výdajů by podle MZV mělo dopad i na úroveň zajištění komplexní bezpečnosti - politické, diplomatické, osob i majetku České republiky. Čtyři pětiny užších provozních výdajů MZV mají charakter fixních nákladů za nájmy či energie, dodal resort.

Diplomacii se nezamlouvá také snížení prostředků na fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) ze dvou procent z objemu prostředků na platy na jedno procento. MZV má za to, že povede k nekonkurenceschopnosti benefitu ve vztahu k polostátní a soukromé sféře, k narušení sociálního smíru či zvýšené fluktuaci zaměstnanců.

MZV také žádá, aby i zastupitelské úřady měly možnost si zvolit, kterým ze způsobů úhrady poplatků předepsaných daňovým řádem umožní žadateli zaplatit správní poplatek. Takovou možnost mají orgány územních samosprávních celků. Zastupitelské úřady podle resortu nemohou přijímat platby poplatků formou bezhotovostního převodu, s výjimkou plateb na místě platební kartou. Zákon to ale nereflektuje.

Vláda chce konsolidačním balíčkem snížit deficit státního rozpočtu v příštím roce o 94,1 miliardy korun, v roce 2025 o dalších 53,4 miliardy korun. Loni skončil státní rozpočet ve schodku 360,4 miliardy korun. Pro letošek vláda schválila rozpočet s deficitem 295 miliard, ke konci dubna schodek činil 200 miliard.