MZV prověřilo postup cizinecké policie u testování turistů, žádá MZd o metodiku

Praha - Část cestujících na pražském letišti přiznala, že jim český lékař v zahraničí vydal potvrzení o testu na koronavirus, ačkoli ho neabsolvovali. Na dotaz ČTK k opětovnému testování turistů vracejících se letecky z Tuniska do Prahy to dnes uvedl ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD). Podle CK Blue Style to nebyl případ jejích klientů, řekla dnes ČTK mluvčí CK Ilona Topolová. Přetestování si v sobotu večer vyžádala cizinecká policie. Kulhánek uvedl v neděli v pořadu Partie Terezie Tománkové televize CNN Prima News, že nechá prověřit, zda byl postup oprávněný.

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) se dnes omluvil zadrženým cestujícím. Vyzval policejního prezidenta Jana Švejdara, aby jednal se zástupci cestovních kanceláří.

"Situaci jsme prověřili u ministerstva vnitra. Problém byl, že část cestujících na letišti přiznala, že jim český lékař v zahraničí vydal potvrzení o testu, ačkoli testování vůbec nepodstoupili," uvedl dnes Kulhánek. "Zároveň jsem požádal ministerstvo zdravotnictví o metodický pokyn pro cestovní kanceláře, kde by se jasně uvedlo, jaké praktiky testování jsou v souladu s ochranným opatřením k cestování, a jaké nikoli," doplnil.

Podle Hamáčka měla policie pocit, že certifikáty o provedeném testování mohou být padělané. "Proběhlo ověřování a minimálně v jednom z případů se ukázalo, že padělané nejsou. Asi je namístě se omluvit cestujícím z dvou letů, které byly zadrženy, takže já to tímto činím, omlouvám se jménem ministerstva vnitra, jakkoli to nebyl nějaký zlý úmysl. Na základě poznatků, které policisté měli, konali svoji povinnost," řekl.

Všichni cestující CK Blue Style mají podle Topolové platné testy prováděné akreditovaným zdravotnickým zařízením. Společnost Poliklinika Anděl podle ní garantuje, že testy jsou prováděny řádným způsobem a pouze lidmi, kteří mají k uvedenému úkonu potřebné oprávnění. "Všechny oficiální dokumenty jsme předali cizinecké policii a věříme, že se tato situace nebude opakovat a klienti cestovní kanceláře Blue Style nebudou vystaveni dalším, bezdůvodným komplikacím," dodala.

Podle informací ze sociálních sítí a médií turisté cestující z Tuniska, převážně rodiny s dětmi, byli zadrženi na Letišti Václava Havla na několik hodin. Na letišti zajišťuje testování cestujících společnost GHC Genetics. Podle jejího tiskového prohlášení byla laboratoř v sobotu požádána, aby posílila provoz odběrového místa na ruzyňském letišti kvůli potřebě otestovat 140 osob, u nichž bylo podezření, že jejich test nesplňuje požadavky pro vstup do Česka.

"V kontextu s dalším průběhem celé události byly nakonec otestovány jen dvě osoby antigenním testem. Samotný postup při řešení celé situace je v plné kompetenci cizinecké policie a dalších kompetentních orgánů," uvedla laboratoř.

Podle Hamáčka je potřeba zlepšit komunikaci mezi cestovními kancelářemi a policií. "Určitě by pomohlo, kdyby Asociace cestovních kanceláří dala dohromady seznam všech certifikovaných lékařů a ten byl k dispozici policistům," poznamenal vicepremiér.

Tunisko podle webu ministerstva zahraničních věcí spadá do kategorie zemí s velmi velkým rizikem nákazy covidem-19. Cestující z Tuniska tak musí předložit buď maximálně 24 hodin starý antigenní test, nebo maximálně tři dny starý PCR test. Po příjezdu jdou cestující do samoizolace a mají povinnost pátý den absolvovat PCR test. Dokud nemají negativní výsledek testu, musí být v izolaci. Výjimku mají ti, kteří mají potvrzení, že v posledním půlroce prodělali covid-19.