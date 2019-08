MŽP vydalo kladné stanovisko EIA k dalším blokům Dukovan

Praha - Nové jaderné bloky v jaderné elektrárně Dukovany získaly kladný posudek vlivu na životní prostředí (EIA). Vydalo ho ministerstvo životního prostředí (MŽP), které o tom dnes informovalo v tiskové zprávě. Stavba nového jaderného zdroje o výkonu do 2400 megawatt bude mít podle ministerstva přijatelné vlivy na životní prostředí a zdraví obyvatel. Záměr na stavbu jednoho až dvou nových bloků nechala úřadu posoudit firma ČEZ.

Nový zdroj bude postupnou náhradou nynějších čtyř bloků Dukovan. Většina dotčených obcí se záměrem výstavby souhlasí, uvedlo MŽP. Dukovanská elektrárna je v provozu od roku 1985, pokrývá pětinu spotřeby elektřiny v Česku. ČR je podle stanoviska ministerstva průmyslu o krok blíž k výstavbě nových jaderných zdrojů, přispějí k naplňování cílů nízkoemisní energetiky a zvýší energetickou bezpečnost i soběstačnost země.

"Jaderné zdroje chápeme v celé jejich šíři, proto nás logicky zajímaly, zajímají a zajímat budou názory veřejnosti. A to nejen tuzemské, ale také našich sousedů. O Dukovanech II se tak průběžně jednalo s obyvateli Maďarska, Rakouska i Německa," uvedl vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO).

Závazné stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí, tzv. EIA, není povolením výstavby, ale odborným podkladem pro další řízení. Stanovisko obsahuje 47 podmínek, jejichž splnění má minimalizovat dopady záměru na zdraví obyvatel i životní prostředí. Podmínky se týkají hlavně zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany nebo monitoringu a ochrany vod. Bude také nutné změřit hluk na komunikacích v okolí elektrárny a minimalizovat na nich hlukové zatížení. Stavební materiály by měly na stavbu putovat hlavně po železnici. Další podmínky se týkají například prašnosti.

Ministerstvo obdrželo asi 16.000 připomínek od veřejnosti, hlavně z Rakouska. Podle dukovanského starosty Miroslava Křišťála (nestraník) je souhlasné stanovisko EIA dalším krokem k tomu, aby bylo možné prodloužit provoz jaderné elektrárny. "My v obci Dukovany jádro podporujeme a celé zastupitelstvo vyjádřilo podporu výstavbě nových bloků," řekl dnes ČTK. Dodal, že region je na elektrárnu navázaný několik desítek let. "Asi by to byla velká rána, kdyby se to tady zavřelo," domnívá se. Dobrá zpráva je to i pro hejtmana Jiřího Běhounka (za ČSSD), kraj Vysočina tuto aktivitu podle něj podporuje dlouhodobě.

Tendr na výstavbu nového jaderného bloku v Dukovanech se bude podle dřívějšího vyjádření Havlíčka vypisovat, až bude jasná příslušná smlouva mezi vládou a firmou ČEZ. Cílem je podle něj tuto smlouvu uzavřít do konce roku, aby se v příštím roce začala soutěž připravovat.

Stavbu i financování má zajistit dceřiná firma ČEZ a chystané smlouvy by měly obsahovat podmínky zajištění projektu ze strany státu. "Učinili jsme další významný krok v harmonogramu přípravy nového jaderného zdroje. Krok, na kterém jsme dlouho pracovali. Oznámení EIA jsme předali ministerstvu životního prostředí v červenci 2016 a účast v tomto procesu byla hodně náročná," konstatoval předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Čtyři nynější bloky jaderné elektrárny byly zprovozněny v letech 1985 až 1987. Firma ČEZ zatím měla strategii provozování těchto bloků přibližně do roku 2035. Letos uvedla, že prověřuje možnosti jejich chodu asi do roku 2045. Plány na možnou stavbu nového jaderného zdroje v Česku několik let brzdí nejasnosti o způsobu jeho financování.