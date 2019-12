MŽP povolilo výjimku nutnou pro obnovení těžby čediče na Tlustci

Jablonné v Podještědí (Liberecko) - Šance na obnovení těžby čediče na kopci Tlustec v Libereckém kraji se opět zvýšily. Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP) udělilo výjimku z ochrany zvlášť chráněných druhů rostlin a živočichů. Potvrdilo tak rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje a zamítlo všechna odvolání odpůrců těžby i dotčených obcí. Rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu odvolat. Odpůrci těžby se ale odmítají vzdát a zvažují další kroky. ČTK o tom dnes informoval předseda Sdružení na záchranu kopce Tlustec Tomáš Řízek.

"Sdružení na záchranu kopce Tlustec je přesvědčeno, že střety v území jsou tak velké, negativní vlivy tak prokázané, že jediné uspokojivé řešení pro Tlustec i přilehlé okolí je řešení odpisem zásob suroviny. O toto se naše sdružení, stejně jako město v Jablonné v Podještědí snažilo opakovaně. Bohužel zatím vždy neúspěšně," uvedl v tiskové zprávě Řízek. Odpůrci těžby se obávají, že rozhodnutí povede k devastaci významné nadregionální dominanty, proto konzultuje rozhodnutí ministerstva a zvažuje další kroky. "Využijeme všech možností, které máme k dispozici," dodal.

Tlustec patří k dominantám Českolipska, je asi dva kilometry od Brniště. Spor o obnovení těžby se táhne už od roku 2012, kdy kraj výjimku povolil poprvé. Kladně rozhodl jeho odbor životního prostředí a zemědělství v závěru minulého roku už počtvrté. "Protože po posouzení žádosti a dalších podkladů rozhodnutí a po provedení správní úvahy dospěl k závěru, že jsou naplněny zákonné důvody k udělení výjimky," řekl ČTK mluvčí krajského úřadu Filip Trdla. Rozhodnutí ministerstva však dnes komentovat nemohl. "Zatím k nám nedorazilo," dodal.

Obnovení těžby se nelíbí obyvatelům z nedalekého Velkého Valtinova ani Jablonného v Podještědí, nesouhlasí s ním Sdružení na záchranu kopce Tlustec ani Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ). Naopak blízké Brniště, které se proti obnovení těžby také léta stavělo, nedávno změnilo stanovisko. Zastupitelstvo souhlasilo s přípravou a následnou těžbou kamene a uložilo starostovi, aby jednal s krajem o vybudování obchvatu Luhova, Jablonného a Mimoně a dojednal smlouvu o kompenzaci s firmou Kamenolom Brniště, která se na Tlustci chystá znovu těžit.

Na Tlustci se čedič těžil od 70. let 20. století, protesty proti těžbě začaly v roce 1994, kdy lom patřil dnes už zkrachovalé firmě Beron. Lidé z okolí si stěžovali na vysokou prašnost, provoz aut, hluk a otřesy při odstřelech, které jim ničily domy. Těžbu čediče o čtyři roky později zastavilo MŽP. V letech 2003 a 2004 byla těžba kamene krátce obnovena, pak se ale definitivně zastavila. O obnovu těžby už několik let usiluje firma Kamenolom Brniště. V jejím záměru nazvaném Hornická činnost v dobývacím prostoru Luhov se počítá s těžbou až 840.000 tun kameniva ročně. Těžba spojená s rekultivací lomu je naplánována na 20 až 30 let.