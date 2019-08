MŽP: Polsko uznalo chybu při posuzování územního plánu Bogatyně

Praha - Polsko uznalo pochybení při posuzování územního plánu města Bogatyně, informovalo v dnešní tiskové zprávě ministerstvo životního prostředí. Změny plánu, jež byly jednou z klíčových podmínek pro rozšíření hnědouhelného dolu Turów v těsném sousedství české hranice, považovalo ministerstvo i Liberecký kraj za nezákonné. Polská strana podle nich nečekala na řádné ukončení mezinárodních konzultací ke změnám územního plánu a nezohlednila české připomínky. Česko kvůli tomu svolalo na minulý týden mimořádné jednání.

Bogatyně navzdory neukončeným jednáním s Českem na konci května schválila změnu územního plánu, kterou mimo jiné umožnila rozšíření dolu o 14,6 hektaru směrem k hranici s Českou republikou.

Česká strana žádala od Polska například informace o vlivu změny na vodní zdroje, upřesnění vyhodnocení vlivu kumulovaných emisí na ovzduší, doplnění údajů o vlivu na zemědělský půdní fond a jiné biotopy, doplnění vyhodnocení hlukové zátěže českého území nebo popis plánovaných monitorovacích opatření.

Polské Generální ředitelství pro ochranu životního prostředí by mělo informaci o postoji k českému požadavku na zrušení plánu doručit před středou 28. srpna, kdy se ve Varšavě uskuteční jednání české a polské vlády. "Vedle požadavku na zrušení územního plánu města Bogatyně, pokud se do té doby již nestane, a následné řádné dokončení mezistátních konzultací, zopakuje česká vláda rovněž požadavek na jasné stanovení mechanismu kompenzací za případně způsobené újmy v důsledku činnosti dolu Turów," uvedlo ministerstvo.

Zástupci obou zemí jednali také o procesu posuzování dopadů na životní prostředí (EIA) k rozšíření těžby v dole. Záměr by se měl veřejně projednat 19. září přímo v Bogatyni. Česko požaduje také veřejné slyšení v České republice. Obě strany plánují na září i mezistátní konzultace k dokumentaci EIA.

Hnědouhelný důl v Polsku zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu Turów. Skupina PGE, které důl i elektrárna patří, tam chce těžit až do roku 2044. Rozšířit by se měl důl až na 30 kilometrů čtverečních a těžit Poláci plánují do hloubky až 330 metrů pod úrovní okolního terénu. Důl se má rozšířit podél silnice z německé Žitavy do Bogatyně. V Česku jsou nejblíže Uhelná, Václavice, Oldřichov na Hranicích a Hrádek nad Nisou.

Ministerstvo životního prostředí dostalo v rámci přeshraničního posuzování dopadů na životní prostředí zhruba 5000 připomínek. Obyvatelé z příhraničí se obávají ztráty vody, zvýšení hluku a také prašnosti.