MZe: Zemědělské škody po tornádu dosáhly 1,5 mld.Kč, připravuje se kompenzace

Praha - Zemědělské škody způsobené v noci ze čtvrtka na pátek tornádem dosáhly 1,5 miliardy Kč. Jako předběžný odhad to uvádí ministerstvo zemědělství v návrhu pomoci zemědělcům. Vládě dnes předloží dokument, podle něhož by mohlo zemědělce odškodnit v rámci krizového programu, který již v minulosti použilo při suchu nebo jarních mrazech. Podpora by mohla dosáhnout až 100 procent prokázaných škod, píše ministerstvo v předkládací zprávě, kterou má ČTK k dispozici.

"Na základě prvotního předběžného šetření v místě katastrofy na Hodonínsku, Břeclavsku a v okolí obce Stebna ze strany regionálních zemědělských nevládních organizací a dozorových orgánů ministerstva zemědělství došlo k výraznému poškození porostů trvalých kultur – zejména chmelnic, vinic a ovocných sadů, společně s výraznými škodami na porostech zeleniny," píše úřad. Uhynula také hospodářská zvířata a byly zničeny výrobní haly.

U škod způsobených přírodními pohromami a jinými mimořádnými událostmi může být podpora až 100procentní, u škod způsobených nepříznivými povětrnostními jevy pak může dosáhnout 80 procent.

Ministerstvo už v pátek informovalo, že Státní pozemkový úřad (SPÚ) uvolnil 100 milionů korun na pomoc lidem na Moravě poničené bouřkami doprovázenými tornádem a velkými kroupami. Lesy ČR poskytnou majitelům zničených domů 50 metrů krychlových dříví na nové krovy, nebo finanční dar 100.000 Kč. Pozemkový úřad peníze uvolní z rozpočtu pro pozemkové úpravy, kde je na letošní rok vyčleněna částka tři miliardy Kč.

"Není to jednoduchá situace pro nikoho ze zúčastněných. Dotýká se nejen našich poboček v Jihomoravském kraji, ale, bohužel, osobně i našich zaměstnanců. Také v tomto směru jsme připraveni pomoci vypsáním interní sbírky," doplnil ředitel SPÚ Martin Vrba. Lesy ČR mimo jiné darují poškozeným lidem 20 metrů krychlových palivového dříví, majitelům zničených domů pak dalších 50 metrů krychlových kulatiny. "Myslíme na všechny, kteří se zcela nenadále ocitli bez střechy nad hlavou. Darujeme jim dřevo na nový krov, které i dopravíme na nejbližší pilu, nebo stotisícový dar," uvedl generální ředitel Lesů ČR Josef Vojáček.

Majetkové škody po bouři doprovázené tornádem budou podle hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL) nejméně 12 miliard korun na veřejném majetku, na soukromém mnohonásobně vyšší. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) o víkendu v České televizi uvedla, že dotace na škody dostanou všichni zasažení lidé bez ohledu na to, jestli byli pojištění. Stát připravuje dotace také pro podnikatele.