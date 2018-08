Praha - Terénní úpravy k zachycování srážkových vod do výšky 1,5 metru by měly jít vybudovat pouze na ohlášení. Ministerstvo zemědělství chce, aby se do půl roku změnil stavební zákon, sdělil dnes ČTK mluvčí ministerstva Václav Tampír. Nyní je nutné na tyto úpravy mít stavební povolení. Dnes chce ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) představit toto opatření na jednání odborné národní platformy pro boj se suchem. Již dříve ministerstvo ohlásilo, že by podobně pouze na ohlášení mohly být stavěné i rybníky do velikosti dvou hektarů, s výškou hráze také do 1,5 metru. Jde o opatření, která by měla pomoci zadržovat vodu v krajině.

"Chceme, aby si lidé na vlastním pozemku mohli malý rybník postavit snadněji než dosud. Malé rybníky podpoří biodiverzitu, vegetaci a celkově zlepší krajinný ráz, který bude odolnější proti suchu," uvedl Toman.

Ministerstvo zemědělství chce také navýšit zásobní prostor Novomlýnských nádrží o devět milionů metrů krychlových. Maximální hladina ve střední a dolní nádrži by tak stoupla o 35 centimetrů. Spolu s navýšením hladiny nádrží by se měla podle ministerstva vytvořit na jihu Moravy závlahová soustava pro 5000 hektarů vinic a sadů.

Stát očekává, že se situace ohledně sucha na většině území ČR bude dál zhoršovat. Problémy se zásobováním vodou by mohly být u obcí, které jsou zásobované z malých zdrojů. U větších problém nehrozí.

Dnes se na úřadu vlády poprvé schází národní platforma odborníků na boj se suchem, ve které jsou zastoupena i tři ministerstva. Jednání by se měli zúčastnit ministr Toman, ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) a ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO), ale také například ředitel Českého hydrometeorologického ústavu Mark Rieder a hydrolog Bohumír Jánský. Vláda se již se záměry ministerstev životního prostředí a zemědělství například na zvyšování hladiny Novomlýnských nádrží na Břeclavsku seznámila.