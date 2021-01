MZd: Sčítání lidu se může uskutečnit i za epidemie

Praha - Při maximálním využití on-line formulářů a za velmi přísných podmínek se může i za epidemie koronaviru nového typu v březnu až květnu odehrát tradiční sčítání lidu. Rozhodlo o tom ministerstvo zdravotnictví. O postoji úřadu dnes na tiskové konferenci po jednání Ústředního krizového štábu informoval jeho šéf Jan Hamáček (ČSSD). Ministerstvo požádal o posouzení kvůli 11.000 komisařů, zejména z řad zaměstnanců České pošty, kteří se mají na sčítání podílet.

Český statistický úřad už minulý týden uvedl, že předpokládá vysoký zájem o on-line vyplňování formulářů. Hamáček dnes uvedl, že právě maximální využití on-line formy odpovědí má pomoci při zvládnutí sčítání v době epidemie. Komisaři by pak měli být vybaveni ochrannými pomůckami. "Pokud bude sčítání probíhat, tak za velmi přísných podmínek," řekl.

Ředitel úřadu Marek Rojíček minulý týden uvedl, že statistici pečlivě sledují aktuální vývoj, situaci průběžně vyhodnocují a jsou v kontaktu s odborníky z ministerstva zdravotnictví, aby mohli reagovat. "Podstatný bude vývoj epidemické situace během jara. Ze zákona můžeme lhůty pro sčítání posunout až o 30 dnů. Věřím, že k tomu nebude muset dojít a pomůže k tomu i široké zapojení lidí do online sčítání," uvedl.

Cílem sčítání je získat přesná a aktuální data, která slouží k efektivnějšímu plánování mnoha aspektů veřejného života včetně vzdělávání, zdravotní a sociální péče či integrovaného záchranného systému. Letos se má uskutečnit prostřednictvím webových stránek, mobilní aplikace a tradiční metodou sčítacích komisařů. Kromě toho by mělo být možné formulář vyplnit na 800 vybraných poštách nebo ho odeslat úřadu poštou. Výsledky by měly být známy na přelomu let 2021 a 2022.

Podle odhadu ČSÚ z loňského srpna by při sčítání mohlo až 60 procent lidí využít možnost vyplnit formulář přes internet. Vzhledem k současné situaci úřad předpokládá, že zájem bude větší. Důraz na online formu bude klást i při komunikační kampani celého projektu. V Česku loni internet aktivně využívalo 81 procent obyvatel starších 16 let. Internet využívá také 40 procent osob nad 65 let, uvedl ČSÚ. Při posledním sčítání v roce 2011 tuto možnost využila jen asi čtvrtina lidí. Pošta má mít na starosti tisk, distribuci a zpracování papírových formulářů. Rozpočet projektu je 2,1 miliardy korun. Minulý cenzus vyšel na 2,27 miliardy korun.

Prostřednictvím formulářů budou statistici zjišťovat jména a příjmení lidí, druh a číslo dokladu jejich totožnosti, datum narození a pohlaví, místo pobytu, národnost, mateřský jazyk, dosažené vzdělání, počet dětí, povolání nebo dojíždění do zaměstnání. Statistici budou zjišťovat také způsob bydlení, velikost bytu, připojení na plyn a vodovod, způsob vytápění nebo složení domácnosti, tedy seznam osob v bytě a vztahy mezi nimi. Nadále budou moci lidé dobrovolně uvádět i to, zda se hlásí k nějaké náboženské víře.