MZd: Počet účastníků pro tábory letos nebude omezen, povinné budou testy

Praha - Počet účastníků pro letní tábory se nebude muset letos nijak omezovat. Všichni budou muset předem doložit negativní test na covid-19. Roušky se budou nosit při pohybu mimo areál tábora tam, kde to na veřejnosti bude podle platných opatření nutné. Vyplývá to z hygienicko-protiepidemických opatření, která k zajištění sezóny letní dětské rekreace vydalo ministerstvo zdravotnictví. Podle České rady dětí a mládeže jsou podmínky mírnější než loni, ale ministerstvo je vydalo pozdě. ČTK to sdělila mluvčí rady Soňa Polak.

Loni se letní tábory kvůli epidemii mohly konat od 27. června pro nanejvýš 500 lidí najednou, u stanových táborů pro 100. Na táborech pořádaných organizacemi, jako jsou skauti, pionýři, hasiči a tomíci, bývá maximálně do 150 účastníků. Děti nakonec nemusely nosit roušky. Tábory musely být dostatečně vybaveny dezinfekcí, mýdlem a tekoucí vodou. Samostatné hygienické zázemí musel mít personál kuchyně a na táboře bylo nutné vyhradit místo pro případnou izolaci dětí s podezřením na nákazu. Ministerstvo vydalo k pořádání táborů manuál s doporučeními v květnu.

Aktuální opatření ministerstva se těm loňským podobají, počet účastníků ale nebude omezen. Podle úřadu se bude klást důraz hlavně na vstupní zdravotnický filtr u dětí i u ostatních účastníků akce. "Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje, že vzhledem k současné epidemiologické situaci bude účast na letním dětském táboře podmíněna doložením negativního výsledku preventivního testu na onemocnění covid-19," informoval úřad na webu. Zda bude nutný PCR test, nebo stačí i méně spolehlivý antigenní test, neupřesnil. Důležitý bude také zdravotní dohled při akci a vedení zdravotní dokumentace, uvedl.

Mezi jednotlivými turnusy táborů mají být rozestupy minimálně čtyři hodiny, loni to bylo osm hodin. Z důvodu epidemie se děti nebudou moct ani tento rok účastnit úklidu tábora. "V případech, kdy z provozních důvodů nelze zajistit jinak, lze připustit účast dětí při přípravě stravy v souladu s vyhláškou o zotavovacích akcích," uvedlo ministerstvo. Podle vyhlášky se děti mohou podílet na přípravě stravy jen před jejím tepelným zpracováním. Na akcích do 50 účastníků mohou u vaření pomáhat se vším. Loni byla účast dětí na přípravě stravy zakázaná. Podobně jako loni ministerstvo doporučilo omezit návštěvu koupališť, hradů a zámků či výlety do měst.

Podle předsedy ČRDM Aleše Sedláčka vydalo ministerstvo podmínky pozdě. "Pořádat tábor je velká odpovědnost. Když do poslední chvíle nevíte rámec, je to těžké. Jako důvod otálení, vidím snahu o sladění s regulací ostatních aktivit. Na druhou stranu jsou podmínky mírnější než minulý rok,“ řekl.

Tábornictví má v Čechách bohatou tradici. První tábory vznikly ve Spojených státech kolem roku 1861 a inspirace americkým vzorem podnítila i první skautský tábor, který byl uspořádán roku 1912 v Lipnici nad Sázavou.

Letní prázdniny mají tento rok začít ve čtvrtek 1. července a trvat do úterý 31. srpna.