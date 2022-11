MZd omezí obsah nikotinu v sáčcích, zákaz prodeje dětem čeká ve sněmovně

Praha - Ministerstvo zdravotnictví od července 2023 vyhláškou omezí obsah nikotinu v nikotinových sáčcích a upraví vzhled obalů, aby nebyly tolik lákavé pro děti. Odložení účinnosti o více než sedm měsíců je podle hlavní hygieničky Pavly Svrčinové nutné kvůli schválení vyhlášky Evropskou komisí, řekla na dnešní tiskové konferenci. Zákon, který by prodej těchto výrobků dětem úplně zakazoval, čeká na projednání v Poslanecké sněmovně. Ministerstvo podle mluvčího Ondřeje Jakoba očekává, že by mohl platit dříve nebo nejpozději spolu s novou vyhláškou.

Nikotinové sáčky se vkládají do úst mezi dáseň a horní nebo spodní ret. Evropská unie prodej těchto výrobků zatím společně podle Svrčinové nereguluje, Česko je jednou z prvních zemí, která se k omezení rozhodla. Zásadní je podle ní omezení obsahu nikotinu v jednom sáčku na 12 miligramů. "Nikotin se přes sliznici velmi rychle vstřebává do krevního řečiště," popsala hygienička. Tato látka obsažená i v tabáku je silně návyková a má podle ní nepříznivé účinky na zdraví, ovlivňuje reprodukční orgány, srdce, plíce a vývoj mozku u mladistvých. Odborníci už evidují 18 případů předávkování dětí spojených s užíváním nikotinových sáčků, ve dvou případech vedly až k bezvědomí.

Vyhláška omezí složení a vzhled sáčků včetně jejich obalů. "Na trhu existují i výrobky s vyšším obsahem způsobují nejvyšší riziko a ty by měly z trhu zmizet," řekl na tiskové konferenci prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR) Tomáš Prouza.

Příchutě sáčků nové nařízení omezovat nebude, změnit by se ale měly obaly. "Nebude to už baleno jako bonbon nebo žvýkačka, což je snaha omezit atraktivitu pro ty nejmenší," doplnil. Právě to, že mladiství užívají sáček podobně jako žvýkačku, podle Svrčinové vede tomu, že je pro rodiče nebo učitele složitější přijít na to, že děti návykový výrobek užívají.

Nikotinové sáčky byly podle ní původně schválené pro ty, kteří se snaží odvyknout od kouření klasických cigaret. V současné době ale jejich prodej dětem není na rozdíl od jiných tabákových výrobků regulován. Ve sněmovně čeká na projednání novela zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.