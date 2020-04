MZd nakoupilo respirátory od sponzora ANO, píše Deník N

Praha - Ministerstvo zdravotnictví nakoupilo respirátory u ostravské firmy Reality World, jejíž jediný vlastník Jakub Koudela byl v roce 2017 největším sponzorem hnutí ANO. Napsal to Deník N. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch nominovaný za ANO souvislost mezi sponzorstvím a udělením zakázky na zdravotnické pomůcky odmítá. Serveru řekl, že o sponzorování kampaně vůbec nevěděl a majitele firmy nezná. Resort za dodávku respirátoru Koudelově firmě zaplatil přes 5,4 milionu korun.

"Konstrukce, že jsme od této firmy odebrali materiál jen proto, že je to nějaký sponzor, je absolutně nesmyslná. Do této chvíle jsem o téhle firmě nikdy neslyšel," uvedl. Podle něj není historie firmy v situaci, kdy je nouzový stav a je nutné co nejrychleji zajistit dostatek ochranných pomůcek, pro nákup rozhodující. "Vždy jsme si ale dodavatele, i v té nejvíc turbulentní době, základně prověřovali - tedy zdali nemá nedoplatky na dani vůči ČR nebo není v insolvenci," doplnil.

Společnost Reality World byla založena v roce 2008 a jejím hlavním předmětem činnosti jsou realitní služby. Z posledních dostupných údajů za rok 2017 vyplývá, že společnost vykázala zisk 44.000 Kč. Právě v tomto roce její jediný vlastník, tehdy jednatřicetiletý Jakub Koudela, zaslal 650.000 korun coby sponzorský dar hnutí ANO premiéra Andreje Babiše.

Koudela stejně jako ministerstvo odmítá, že by objednávka a její objem nějak souvisely s tím, že byl výrazným sponzorem hnutí ANO. "Absolutně si nemyslím, že by mé sponzorství bylo někde reflektováno. Kdybych tyto věci chtěl skrývat, nedělal bych je tak transparentně, aby bylo vidět, že je dělám já na své jméno a na svou firmu," podotkl. Firma Reality World se podle něj věnuje realitnímu byznysu od roku 2011 pouze okrajově a hlavní činností je nyní zahraniční obchod.

Objednávka od ministerstva vznikla na základě jeho iniciativy. "K obchodu jsem se dostal tak, že jsem nabídl respirátory týmu nákupčích na ministerstvu. Naše cena není špatná a dodací podmínky rovněž, takže to bylo akceptováno," řekl. Respirátory FFP2 jsou z Číny, ministerstvo si jich u Reality World objednalo téměř dva miliony, nakonec ale podle vyjádření ministerstva dodala společnost jen 60.000 masek za 5,4 milionu korun.