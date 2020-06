MZd chystá od 15. června další uvolnění omezení

Praha - Ministerstvo zdravotnictví chystá od pondělí další uvolnění některých omezení, která měla bránit šíření koronavirové nákazy. Od 15. června bude možné v divadlech a kinech koupit občerstvení. O týden později by se pak mohly začít pořádat akce do 1000 účastníků. Novinářům to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). O povinnosti nosit roušky budou podle něj epidemiologové ještě příští týden jednat.

Omezení se v Česku ruší zatím většinou v dvoutýdenních intervalech podle stanoveného plánu. Poslední uvolnění bylo tento týden v pondělí. "Dohodli jsme se s epidemiology, že uděláme určitou mezivlnu od 15. 6. Budou určitá rozvolnění. Budeme to prezentovat v nějakém souhrnu, aby to nebylo chaoticky prezentováno a informace byla jako celek," uvedl Vojtěch. Řekl, že se informace zveřejní "velmi brzy".

Podle ministra se od příštího pondělí budou moci třeba otevřít bufety v divadlech a kinech. V hledišti při promítání se ale nebude dál smět jíst. Podle Vojtěcha by bylo rizikové sundávat roušky, když už může být sál plný a nemusí zůstávat volná místa a řady.

Další pondělní uvolňovaná omezení ministr nepřiblížil. Uvedl jen, že od 22. června by se mohly začít pořádat kulturní a jiné akce do tisícovky účastníků.

O povinnosti nosit roušky by měla příští úterý ještě jednat epidemiologická komise. "Kolegové se ještě úplně, definitivně neshodli. Ještě se k tomu budou vracet na příštím jednání," uvedl Vojtěch. Míní, že se pravidla nošení roušek změní. Cíleně by se dál měly nejspíš nasazovat jen v hromadné dopravě a tam, kde je vyšší riziko nákazy. "Ale v jiných místech, tam, myslím, by už mělo dojít k uvolnění a dobrovolnosti," řekl ministr. Podotkl, že na výsledné podobě se dohodnou epidemiologové.