MZd aktualizuje seznam bezpečných zemí

Praha - Ministerstvo zdravotnictví dnes aktualizuje seznam bezpečných zemí, na základě kterých ministerstvo zahraničí aktualizuje Mapu cestovatele s pravidly pro cesty do zahraničí s ohledem na vývoj epidemie koronaviru. Očekává se, že se potvrdí zařazení Španělska mezi rizikové země, výjimku budou mít pouze Kanárské ostrovy. Pro české turisty to znamená, že by od pondělí museli po návratu ze Španělska předkládat negativní test na koronavirus, nebo jít do karantény.

Z evropských zemí je jako rizikové hodnocené Rumunsko a ministerstvo zdravotnictví minulý týden oznámilo, že do této kategorie od 24. srpna zařadí i většinu španělského území. Turisté při cestě z těchto zemí budou muset bezprostředně po návratu telefonicky ohlásit na krajské hygienické stanici příslušné k místu jejich bydliště. Následně budou muset absolvovat test na covid-19, který si sami zaplatí. Pokud test nepodstoupí, čeká je dvoutýdenní karanténa.

U ostatních zemí zatím žádná omezení pro české turisty neplatí. U občanů Belgie, Malty, Bulharska, Lucemburska a Španělska, kteří pracují v Česku, ale nyní zaměstnavatelé musí zajišťovat jejich testování.