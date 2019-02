Praha - Ministerstva zdravotnictví a práce se zatím neshodla na tom, jaká by měla být pravidla péče na zdravotně-sociálním pomezí a jejího financování. Nový zákon o dlouhodobé péči připravovat nebudou. Chtějí spíš navrhnout změny v nynějších normách o zdravotních a sociálních službách a o veřejném zdravotním pojištění. Vyplývá to z vyjádření ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) a náměstkyně ministryně práce Jany Hanzlíkové (ANO).

Zdravotní péče spadá pod resort zdravotnictví a hradí se ze zdravotního pojištění. Sociální služby má na starosti ministerstvo práce a platí se z dotací státu, krajů a obcí a z příspěvků od klientů. Zdravotní pojišťovny nechtějí proplácet ošetřování v sociálních zařízeních a ministerstvo práce zase léčbu. Experti poukazují na to, že péče o nesoběstačné klienty v domovech pro seniory a v léčebnách dlouhodobě nemocných (LDN) je stejná a také stejně stojí. Odbory už dřív uvedly, že zdravotní péče v seniorských domovech stála ročně asi sedm miliard, zdravotní pojišťovny proplatily třetinu.

Šéfové resortů před rokem zřídili pracovní skupinu k dlouhodobé péči. Její dva týmy se zaměřují na situaci v zařízeních a v domácím prostředí. "Pracovní skupina se shodla na tom, že by se mělo jít cestou změnového zákona, ne nového zákona o dlouhodobé péči, aby se něco v tomto volebním období stihlo připravit," řekl Vojtěch. Podle něj by se měly změnit hlavně normy o zdravotních a sociálních službách a o veřejném zdravotním pojištění.

O dlouhodobé zdravotně-sociální péči jednaly dnes společně sněmovní výbory pro sociální politiku a pro zdravotnictví se senátním zdravotním výborem. Zákonodárci přípravy systému dlouhodobé péče kritizovali, podle nich je postup pomalý a chybí výsledky. Sněmovní výbory vyzvaly Vojtěcha a ministryni práce Janu Maláčovou (ČSSD), aby jim dali přesný harmonogram příprav změn zákonů a návrh legislativy předložili společně. Poslancům vadilo také to, že Maláčová dnes na jejich zasedání nedorazila.

Podle Vojtěcha by poskytovatelé dlouhodobé péče měli mít v budoucnu registraci k provozování zdravotních i sociálních služeb podle obou zákonů - o zdravotních i o sociálních službách. Podle toho by museli mít vybavení i personál. Změnit by se měly úhrady. Nastavit by se mohla paušální platba pro lůžková zařízení, jiné by byly i platby za domácí dlouhodobou péči. Klienti by si platili za takzvané hotelové služby. "Vznikla by síť zařízení dlouhodobých sociálně zdravotních služeb, poskytovaných kvalifikovanými zdravotníky, byly by saturovány zároveň i sociální potřeby," uvedl Vojtěch.

Podle náměstkyně Hanzlíkové se resorty shodnou "v některých ohledech". Shoda je na přípravě novel místo nového zákona. Resort práce nesouhlasí s rozšířením registrací. Hanzlíková uvedla, že by se naopak měly zjednodušit.

Ministerstvo práce v minulém volebním období navrhlo novelu o sociálních službách, která měla zavést nové ošetřovatelské domovy se sociální i zdravotní péčí. Sobotkův kabinet zákon neprojednal. Na propojení péče pracovala už vláda Petra Nečase. Její tehdejší ministři zdravotnictví a práce podepsali v dubnu 2011 memorandum o spolupráci a začali chystat zákon o dlouhodobé péči, která měla začít fungovat v roce 2013. Nečasův kabinet tehdy na jaře padl.

Propojení zdravotního a sociálního systému ve svých volebních programech před sněmovními volbami v roce 2017 slibovaly ČSSD, TOP 09 či Pirátská strana. ODS zmínila systém koordinované rehabilitace.