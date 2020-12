Myšák považuje roli kapitána za čest, ale tlak kvůli ní necítí

Ilustrační foto - Mistrovství světa hokejistů do 20 let, skupina B: Kanada - ČR, 31. prosince 2019 v Ostravě. Nejlepší hráč ČR Jan Myšák.

Edmonton - Kapitán hokejové reprezentace hráčů do 20 let pro mistrovství světa v Kanadě Jan Myšák svou roli nepřeceňuje, přestože ji považuje za čest. Teprve osmnáctiletý útočník, jehož si během letošního draftu NHL vybral ze 48. místa slavný Montreal, považuje za mnohem důležitější než samotné písmeno C na dresu přirozené chování lídrů týmu. Sílící tlak kvůli svěřené roli nevnímá.

"Jsem poctěný, je to čest vést národní tým z pozice kapitána. Mám z toho radost a budu se snažit být týmu i všem klukům nápomocný," řekl Myšák v on-line rozhovoru s novináři.

Důvěru kouče Karla Mlejnka vést reprezentační tým juniorů s "céčkem" na dresu měl litvínovský odchovanec Myšák již v létě během tří přípravných utkání se Slováky. Zda by i proto mohl být znovu tím, na koho Mlejnek se svými spolupracovníky ukáže, o tom dopředu nijak nepřemýšlel.

"Myslím, že to není až tak o tom, kdo má 'céčko' na hrudi, ale o chování těch lídrů v kabině. A těch lídrů je nás tam víc," podotkl Myšák. Větší tlak na sebe ale kvůli tomu necítí. "Tlak tam z vnějšku bude vždycky nějaký. Je potřeba si to nepřipouštět moc, nemyslím si ale, že bych vnímal tlak kvůli tomu, že mám na dresu 'céčko'. Ani v létě jsem to neřešil, snažil jsem se pomoct týmu a hrát svou hru," uvedl Myšák.

Potvrdil, že i přes svůj věk je prodlouženou rukou trenéra, jak tomu bývá u dospělých. "Je to tak. Když něco potřebujeme s klukama vyřešit nebo mají nějaký dotaz, řešíme to obvykle přes mě. A stejně tak je to i obráceně, když potřebují něco trenéři, já to následně řeším s týmem," přiblížil Myšák.

Vedle něho je v českém výběru před finálním zúžením o tři hráče dalších devět mladíků, kteří mají zkušenost z minulého MS v Ostravě a Třinci. "Myslím, že to je určitě výhoda, když víme, do čeho jdeme. I proto, že tento turnaj je trochu jiný a specifický, protože se člověk musí soustředit i na věci mimo led, na pravidla, která máme dodržovat (v souvislosti s pandemií koronaviru)," podotkl Myšák.

Předností týmu by z jeho pohledu měla být soudržnost. "Jsme parta. Parta českých kluků, kteří se budou rvát za nároďák a budou bojovat po svém boku. Musíme bojovat jako parta, musíme být tvrdí a skákat do střel, být nepříjemní. To je asi nějaký náš cíl, s jakým půjdeme do každého zápasu," prohlásil Myšák.

Touží dovést mužstvo k medaili, na kterou Češi čekají už od roku 2005. Ale nemyslí si, že k ní vede lehčí cesta jen proto, že některé země postrádají některá svá esa. "Všichni chceme projít dál a dojít si pro medaili, ale nemá cenu řešit, že nějaký tým nemá nějakého hráče. Každý tým tu kvalitu bez ohledu na to mít rozhodně bude," konstatoval Myšák.

Český tým rozhodně nebude patřit k favoritům. Je pro hráče výhodou, že mohou překvapit? "Každý má nějaký svůj názor, ale určitě může být i naše výhoda, když nás někdo podcení. Z mého pohledu bude ale na takto krátkodobém turnaji důležitá hlavně nějaká současná forma než to, kdo je větší favorit," odtušil Myšák.

Jak je tým připravený, prověří Slováci v jediném přípravném utkání, které mužstvo před vstupem do turnaje odehraje v noci na čtvrtek. "Už je známe z toho kempu v Brně. Budou hrát tvrdě a půjdou po nás, bude to možná i trochu vyhrocené, jak to s nimi obvykle bývá. Jsme rádi, že můžeme hrát vůbec nějaký přípravný zápas. Hrozně se těšíme, protože teď jsme hráli dlouhou dobu jen mezi sebou. Pro nás je důležité si zkusit ty věci z tréninku, jak jsme sehraní a podobně. Bude to fajn. Určitě budeme chtít ale vyhrát, abychom byli dobře nastavení pro samotný šampionát," řekl Myšák.