Mynář neodstoupí a vzkázal, že jen prezident Zeman má právo ho odvolat

Praha - Vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář neodstoupí. V dnešním prohlášení uvedl, že prezidentem republiky je Miloš Zeman, který ho do funkce jmenoval a jako jediný má právo ho odvolat. K výrokům politiků se nebude vyjadřovat. Mynáře kvůli informování o zdravotním stavu prezidenta vyzvali k rezignaci mnozí politici včetně premiéra Andreje Babiše (ANO). Pokud tak kancléř neučiní, Babiš uvedl, že v případě převodu některých pravomocí hlavy státu na předsedu vlády by případné personální změny provedl sám.

"Prezidentem republiky je Miloš Zeman, který mě do funkce jmenoval a jako jediný má právo mě odvolat. K výrokům jakýchkoliv politiků se nebudu vyjadřovat," zní Mynářovo stručné prohlášení, které dnes Hrad zveřejnil.

Zeman nyní ze zdravotních důvodů není schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti a dlouhodobá prognóza jeho zdravotního stavu je krajně nejistá, napsala předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS) Ústřední vojenská nemocnice, kde prezident od 10. října leží na klinice intenzivní medicíny. Mynář o stanovisku nemocnice věděl od středy 13. října, přesto o den později zprostředkoval v nemocničním pokoji setkání Zemana s předsedou Sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO). Jemu ani dalším nejvyšším ústavním činitelům nesdělil, jak vážný je zdravotní stav hlavy státu.

Také podle lídra koalice Spolu a možného budoucího premiéra Petra Fialy (ODS) by si měl Mynář uvědomit neudržitelnost situace a z funkce odejít.

Vedení horní komory se dnes sešlo se šéfy stran zastoupených v nově zvolené Sněmovně, aby probrali postup při dočasném převodu pravomocí prezidenta po dobu Zemanovy indispozice. Při aktivaci článku 66 ústavy by si se souhlasem obou komor Parlamentu rozdělili část pravomocí hlavy státu předsedové vlády a Sněmovny.

Premiérovi by v takovém případě podle několika ústavních právníků náležela i pravomoc jmenovat a odvolávat vedoucího Kanceláře prezidenta republiky. "Pokud jde o jmenování a odvolávání vedoucího Kanceláře prezidenta republiky, to je pravomoc, která přísluší prezidentovi ze zákona. Čili to je potom podle článku 63, odstavec dva jedna z těch kontrasignovaných pravomocí, která přechází na premiéra. Čili je prostě potom věcí premiéra, jestli si vedoucího kanceláře prezidenta nechá, nebo jestli ho vymění," citoval dnes Radiožurnál ústavního právníka Jana Wintra.