Mýdlárna na Děčínsku chce prodávat kosmetiku 'bez krutosti'

Česká Kamenice (Děčínsko) - Mýdlárna Šafrán v České Kamenici na Děčínsku usiluje o certifikaci potvrzující, že kosmetika není testovaná na zvířatech, tzv. cruelty-free - bez krutosti. V obchodě v podloubí na náměstí Míru by se tak zákazníci mohli s produkty označenými logem králíka setkat do několika let. ČTK to řekla provozovatelka mýdlárny Klára Šafránková.

"Každá firma na každou surovinu musí dát doklad, že už ta surovina není testovaná na zvířatech," řekla Šafránková. Podle ní jde o složitý proces, který zabere nejméně pět let. Zatím se tak mohou zákazníci potěšit kosmetikou z přírodních surovin.

Mýdla provozovatelka nabízí i bez obalů. "K tomu mě přivedlo, že mám pocit, že je všude hromada odpadu a i lidé chtěli variantu, kde bude obalu míň," řekla Šafránková. Některá mýdla tak na sobě mají pouze pásek z recyklovaného papíru, na němž jsou vypsané ingredience či datum spotřeby. Kromě toho Šafránková nepřidává do mýdel zhruba dva roky palmový olej, protože jeho získávání přispívá k odlesňování deštných pralesů. Mýdla neobsahují ani barevné slídy. "To těží děti někde na Madagaskaru, tak jsme si řekli, že to podporovat nebudeme," uvedla Šafránková. Mýdla barví například pomocí bylinek.

Mýdlárna Šafrán je v České Kamenici od roku 2014, zhruba před třemi lety je začala nabízet v kamenné prodejně. V sortimentu má více než 20 druhů přírodních mýdel, dále šampony a tuhé šampony a nově i balzámy na rty. V nabídce je i maskáčové mýdlo, jehož koupí přispějí zákazníci třiceti korunami na Vojenský fond solidarity. Majitelé koček sphynx si zase mohou pořídit mýdlo určené pro jejich mazlíčky.

Místní si podle Šafránkové do obchodu najdou cestu nejčastěji před Vánoci, kdy chtějí potěšit někoho blízkého. Největší zájem o mýdla je ze strany turistů, a proto je prodejna přes léto otevřená sedm dní v týdnu. Během protiepidemických opatření byla mýdlárna sice otevřená, ulice ale byly prázdné. "Držel nás e-shop," dodala provozovatelka.