MV oznámí, které prezidentské kandidáty připustilo k volbám

Praha - Ministerstvo vnitra dnes odpoledne oznámí, kteří z 21 přihlášených prezidentských kandidátů splnili zákonné podmínky, a byli tak připuštěni k lednovým volbám hlavy státu. Je pravděpodobné, že jich bude více než při minulých volbách před pěti lety, kdy o prezidentské křeslo bojovalo devět z 20 uchazečů. I tentokrát někteří adepti nedodali dostatečný počet podpisů na podporu své nominace. Ministerstvo vnitra k nápravě nedostatků vyzvalo sedm kandidátů, žádný z nich nepatřil mezi favority.

Kandidáti na prezidenta musejí mít podporu minimálně deseti senátorů nebo 20 poslanců nebo 50.000 řadových občanů.

Největší šance na vítězství mají podle průzkumů bývalý představitel armády a NATO Petr Pavel a bývalá rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová, kteří kandidují s podporou více než 80.000 občanů, a také expremiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš, kterého podpořili jeho poslanci.

Přihlášky letos znovu odevzdali senátoři Pavel Fischer (nezávislý) a Marek Hilšer z klubu Starostů, kteří se o úřad hlavy státu neúspěšně ucházeli už před pěti lety. Oba kandidují s podporou kolegů z horní parlamentní komory, Fischer měl i nominační podpisy poslanců.

Do prezidentských voleb se přihlásili také předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula, podnikatelé Karel Janeček, Karel Diviš a Tomáš Březina, poslanec SPD Jaroslav Bašta, bývalý rektor Karlovy univerzity Tomáš Zima, prezidentka České asociace povinných Denisa Rohanová a aktivista Pavel Zítko, který podle svých slov sehnal potřebných 50.000 podpisů občanů.

Odmítnutí kandidáti se budou moci do 30. listopadu odvolat k Nejvyššímu správnímu soudu. Státní volební komise bude moci následně vylosovat zaregistrovaným kandidátům volební čísla až po případném soudním rozhodnutí, čas na to má podle volebního harmonogramu do 16. prosince. Pokud se žádný z odmítnutých kandidátů neodvolá, volební čísla vylosuje komise už 1. prosince.

Přijatí kandidáti budou mít ze zákona prostor ve vysílání České televize a Českého rozhlasu, a to v době od 28. prosince do 11. ledna. Každé z těchto veřejnoprávních médií musí pro jejich prezentaci vyčlenit dohromady pět hodin vysílacího času. První kolo prezidentských voleb se uskuteční 13. a 14. ledna. Případné finále, v němž by se utkali dva nejúspěšnější adepti z úvodního rozstřelu, by se uskutečnilo o dva týdny později.