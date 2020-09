Muzikálová divadla opatření kritizují, v ND se nebude zpívat

Praha - Muzikálová divadla jsou zaskočena rozhodnutím vlády zakázat produkce, při kterých se ve velké míře zpívá. Ředitel Hudebního divadla Karlín Egon Kulhánek na dotaz ČTK uvedl, že opatření vnímá jako totální chaos, protože ještě před pár dny vláda říkala, že divadel se omezení týkat nebudou. Asociace profesionálních divadel uvedla, že formulace omezení v usnesení vlády je však nejednoznačná a z praktického hlediska obtížně realizovatelná. I podle ředitele Národního divadla Jana Buriana je regulace ne zcela jasně formulována, v ND se ale od pondělí 14 dní zpívat nebude.

Podle majitele Divadla Kalich Michala Kocourka není pravda, že by restrikce nepoškodily ekonomiku, jak řekl ministr zdravotnictví Roman Prymula. Nemožnost prodávat občerstvení a hrát muzikály podle něj prohloubí ztrátu soukromé scény.

"Asociace profesionálních divadel rozumí snaze vlády omezit šíření epidemie v pěveckých kolektivech. Formulace omezení v usnesení vlády je však nejednoznačná a z praktického hlediska obtížně realizovatelná," sdělil ČTK předseda asociace a ředitel Městského divadla Brno Stanislav Moša. Opatření vnímá tak, že zakazuje například pěvecký koncert jedné zpěvačky nebo tří operních sólistů a zároveň umožňuje účinkování pěveckého kolektivu v činoherní nebo taneční inscenaci, kde zpěv nepřevažuje.

"Chybí zřejmě těsnější spolupráce s ministerstvem kultury, které, pokud je nám známo, navrhovalo z praktického hlediska podobné opatření v realizovatelnější podobě. Doufáme, že další kroky budou provedeny uvážlivěji a po konzultaci s praxí," uvedl Moša.

"Souhlasíme se snahou dočasně omezit zpívání v kolektivech. Na základě informací, které máme v této chvíli, se však zdá, že regulace je formulována podle divadelních žánrů. A zdaleka ne jasně," sdělil ČTK Jan Burian, ředitel státem zřizovaného Národního divadla. "Budeme se samozřejmě řídit zdravým rozumem a zpěv v divadle prostě na 14 dní zakážeme. Doufám, že si doma lide zpívat nepřestanou," doplnil.

Ministr zdravotnictví dnes oznámil, že od pondělí budou zakázána představení se zpěvem, jako je opera nebo muzikály. "Jsou to produkce, kde je převážně zpěv. Neznamená to, když je představení, kde někdo na dvě minuty zazpívá," uvedl ministr. "Zpěv je velmi rizikovou aktivitou. Máme o tom důkazy ze světa i z tuzemska," dodal. Činoherní představení budou moci být maximálně pro 500 diváků, stejný počet platí pro kina.

"Totální chaos a zmar! Včera večer čtete ve všech médiích, že divadel se opatření týkat nebudou, protože tam k přenosům zatím nedošlo, a tudíž jsou bezpečná. Takže se radujete. Ráno se ústy ministra zdravotnictví dozvíte, že je to jinak a že muzikálů a oper se to netýká. Zítra se třeba dozvíme, že se to týká i činoher kde se zpívá, nebo dokonce komedií, protože se diváci smějí?" uvedl Kulhánek.

"Jako nedotované divadlo jsme životně závislí na každé koruně od diváků, zvlášť po bezmála půlročním zákazu činnosti. A nemožnost provozovat občerstvení i zákaz uvádění muzikálů, které tvoří polovinu našeho hracího týdne a jsou ekonomickou oporou našeho fungování, se nás pochopitelně velmi bolestně dotknou, přijdeme o podstatnou část finančních prostředků," řekl Kocourek z Kalicha.