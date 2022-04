Muži z Vysokého Mýta za ubodání matky hrozí až 18 let vězení

Vysoké Mýto (Orlickoústecko) - Policie obvinila sedmatřicetiletého muže z vraždy jeho šestašedesátileté matky. Ubodal ji ve středu ve Vysokém Mýtě na Orlickoústecku. Hrozí mu deset až 18 let ve vězení. Obviněný je stíhaný vazebně. Novinářům to dnes řekl vedoucí odboru obecné kriminality Milan Šimek.

Muž byl podle policie asi rok bez práce, dlouhodobě žil s matkou, nebyl ženatý, neměl děti. S matkou se hádali, protože ztratil práci a nepřispíval na domácnost. Spory se vyhrotily ve středu odpoledne. Syn matku pobodal nožem, zranění byla vážná a žena nepřežila. Muž se následně pokusil o sebevraždu, bodl se několikrát do břicha. Pak odešel z místa vraždy a šel se udat na policii.

"Muž se k činu doznal. Do budoucna nelze vyloučit zpřísnění právní kvalifikace. Muž zatím nebyl trestán," řekl vyšetřoval František Vychytil. Zpřísnění právní kvalifikace by mohlo nastat, pokud by se při vyšetřování například zjistilo, že obviněný jednal úmyslně a na vraždu se připravoval.

Cestou na policii si muž koupil plechovku piva, kterou vypil a následně na policejní stanici řekl, co se stalo. Jeho zdravotní stav se ale zhoršoval, policisté ho ošetřili, zavolali záchrannou službu, která ho odvezla do nemocnice. Muž tam podstoupil operaci.

Mezitím volala na linku 158 dcera zavražděné ženy, že je matka mrtvá, že ji někdo zabil. Muže operovali v Pardubické nemocnici. Když se jeho stav zlepšil, policie ho vyslechla. Soudce z Ústí nad Orlicí potvrdil vazební stíhání, stání se uskutečnilo neobvykle v nemocnici. Obviněný pak putoval do vazební věznice.

"Vazební věznice jsou na to zařízené, mají zdravotnický personál, následnou péči tam mohou poskytovat," řekl Šimek.

Letos je to první případ vraždy v Pardubickém kraji. V lednu policie vyšetřovala pokus o vraždu nezletilce, obvinila z něho pětatřicetiletou ženu z Pardubic, která odložila svoji novorozenou holčičku do kontejneru. Dívku se podařilo zachránit, i když byla silně podchlazená. Obžaloba zatím vznesená nebyla, uvedl Šimek.