Muži obviněném z usmrcení dítěte v Mostě a pokusu o vraždu hrozí 18 let vězení

Most - Jednatřicetiletému účastníkovi konfliktu v Mostě, při kterém zemřelo předškolní dítě, hrozí až 18 let vězení. Policisté ho obvinili ze tří činů, a to z vraždy ve stadiu pokusu, nebezpečného vyhrožování a usmrcení z nedbalosti. ČTK to dnes řekl krajský policejní mluvčí Kamil Marek. Soud bude rozhodovat o návrhu na vzetí muže do vazby.

Druhého muže ve věku 46 let policisté propustili na svobodu, i jemu ale hrozí obvinění z trestného činu. Událost se stala v sobotu večer v Rozmarýnové ulici. Konflikt se odehrál mezi dvěma muži, přičemž jeden z nich měl v náručí malé dítě. To při potyčce utrpělo bodnořezné zranění, jemuž i přes veškerou snahu zdravotníků o jeho záchranu na místě podlehlo. Policisté zadrželi na místě dva muže, Marek ČTK řekl, že zasahoval i policista, který měl právě volno.