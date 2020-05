Muzeum v Turnově představuje své nejzajímavější exponáty

Granátová brož na výstavě 99 nej, která začala 19. května 2020 v turnovském muzeu. Představuje nejzajímavějšími exponáty, které v posledních deseti letech muzeum získalo. K vidění jsou vzácné tisky, sbírka achátů, šperky, stříbrný poklad, obrazy či fotografie. Výstava potrvá do 5. července.

Granátová brož na výstavě 99 nej, která začala 19. května 2020 v turnovském muzeu. Představuje nejzajímavějšími exponáty, které v posledních deseti letech muzeum získalo. K vidění jsou vzácné tisky, sbírka achátů, šperky, stříbrný poklad, obrazy či fotografie. Výstava potrvá do 5. července. ČTK/Petrášek Radek

Turnov (Semilsko) - Vzácnou Melantrichovu bibli, jedinečnou sbírku achátů, šperky, stříbrný poklad nebo vybavení prvorepublikové cukrárny mohou návštěvníci vidět na výstavě 99 nej, kterou dnes zahájilo muzeum v Turnově. Ukazuje nejzajímavější exponáty, které muzeum buď získalo darem, nebo koupilo za posledních deset let. Podle kurátorky výstavy Michaely Havelkové není možné vybrat jeden předmět, který je nejhodnotnější.

"Záleží, jak je návštěvník orientovaný. Z historického hlediska jsou tady nejcennější asi dvě věci, jednak archeologický depot, nalezený poklad, a tištěná Melantrichova bible z poloviny 16. století," uvedla Havelková. Muzeum má páté vydání bible z roku 1577, které v roce 1901 získal majitel hruboskalského pivovaru Karel Řezníček. Historii knihy vepsal na vnitřní stranu jejích desek turnovský malíř Jan Prousek. Bibli muzeu věnovala její poslední majitelka po zhlédnutí televizní reportáže o jeho sbírce starých tisků.

Díky nálezci se muzeum chlubí také pokladem 160 stříbrných pražských grošů Václava II. a Jana Lucemburského, které kdosi zakopal do země v Jablonci nad Jizerou v období let 1330 až 1340. Nalezené byly před dvěma lety, jejich hodnota přesahuje půl milionu korun. "Je to druhý depot z této oblasti. V roce 1916 zhruba nějakých 150 až 200 metrů od místa tohoto nálezu byl vyorán podstatně větší depot, který měl úplně stejné složení, úplně stejné datování a čítal 516 mincí," řekl archeolog Jan Prostředník.

Na vzniku výstavy 99 nej se podílela všechna oddělení muzea. Ze sbírky mineralogie jsou tam vystavené broušené kameny získané při největší akvizici v historii muzea. Před třemi lety za ni muzeum sběrateli zaplatilo přes milion korun. Kolekci, která čítá 226 kusů křemenných odrůd, považuje muzeum za jeden z českých pokladů.

Kurátor sbírky šperků Miroslav Cogan za nejdůležitější akvizici považuje soubor rytin v sardonyxu. "To je takzvaná stíraná rytina, to je vrcholná technika rytí do drahých kamenů, kdy rytec pracuje s dvěma různými vrstvami po způsobu malíře, ne sochaře," uvedl Cogan. Navíc jde podle něj o dílo Karla Zappa, který byl na konci 19. století prvním učitelem rytí drahokamů na turnovské škole.

Na výstavě je k vidění také jedna z nejstarších podmaleb muzea - svaté Anny Samotřetí vytvořené na skle na konci 18. století. Její minulost se váže také k malíři Prouskovi a majiteli hruboskalského pivovaru. Vystavená je také část zařízení z prvorepublikové turnovské cukrárny mistra Jíny, které muzeu věnovaly jeho dcery. Návštěvníci uvídí také jeho vlastnoručně psanou kuchařku. "Jsou tam i návody, jak vyrobit různé ingredience," uvedla ředitelka muzea Vladimíra Jakouběová. Třeba návod na výrobu šťávy z fialek nebo recepty na pečivo.