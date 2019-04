Muzeum Třineckých železáren a města Třince představilo 2. dubna 2019 zrekonstruovanou stálou expozici k výročí 180. let Třineckých železáren a nově otevřenou venkovní Galerii Werk. Návštěvníci ve zrekonstruované stálé expozici věnované historii města a huti uvidí originální historické tiskopisy včetně razítek, ale třeba také fotbalový míč z 20. let minulého století. Také muzeum letos slaví, 50 let existence - v září 1969 bylo prvním hutnickým muzeem v tehdejším Československu. Na snímku primátorka Třince Věra Palkovská (vlevo) předává místopředsedovi dozorčí rady Třineckých železáren Jánu Moderovi dar města Tříneckým železárnám.

Muzeum Třineckých železáren a města Třince představilo 2. dubna 2019 zrekonstruovanou stálou expozici k výročí 180. let Třineckých železáren a nově otevřenou venkovní Galerii Werk. Návštěvníci ve zrekonstruované stálé expozici věnované historii města a huti uvidí originální historické tiskopisy včetně razítek, ale třeba také fotbalový míč z 20. let minulého století. Také muzeum letos slaví, 50 let existence - v září 1969 bylo prvním hutnickým muzeem v tehdejším Československu. Na snímku primátorka Třince Věra Palkovská (vlevo) předává místopředsedovi dozorčí rady Třineckých železáren Jánu Moderovi dar města Tříneckým železárnám. ČTK/Ožana Jaroslav

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Originální historické tiskopisy včetně razítek, ale třeba také fotbalový míč z 20. let minulého století uvidí návštěvníci ve zrekonstruované stálé expozici věnované historii města a huti, kterou dnes představilo Muzeum Třineckých železáren a města Třince. Pro veřejnost se otevře ve středu. Začaly tak oslavy 180. výročí vzniku Třineckých železáren (TŽ), k nimž rovněž muzeum otevře novou venkovní Galerii Werk. Také muzeum letos slaví, 50 let existence - v září 1969 bylo prvním hutnickým muzeem v tehdejším Československu.

Kvůli rekonstrukci zastaralé expozice bylo muzeum od prosince zavřené. Nová podoba je atraktivnější, v expozici je i nová technika, díky níž návštěvníci mohou zhlédnout historické filmy natočené v železárnách.

"Nejvíc se expozice změnila v tom, že je na první pohled vzdušná a hlavně nabízí opravdu čistě chronologicky historii," řekla vedoucí muzea Eva Zamarská. "Cítím, co návštěvníci chtěli, když sem chodili, co je zajímalo a co chtěli vědět. Teď se nám to podařilo do stálé expozice vložit. Hlavně jsme chtěli, aby to nebyla expozice pro odborníky, ale pro celé rodiny, to znamená i pro děti, aby si odnesly nějaký obrázek," řekla.

Ve vitrínách jsou historické dokumenty jako výroční zpráva železáren z roku 1933 nebo tiskopisy Báňské a hutní společnosti, ale třeba i výplatní papírový sáček na peníze. Řada exponátů souvisí s životem spolků spojených s hutnictvím, třeba kroje. Lidé si mohou prohlédnout například také hračky, které za války vyrobili váleční zajatci z tábora na Borku.

Jako vznik TŽ se uvádí 1. duben 1839, kdy byla v Třinci zapálena první vysoká pec. Byla z cihel, deset metrů vysoká, hranatá a majitele tehdy přišla na 270.000 zlatých. Historie Třince a továrny je nerozdělitelně propojená, dřívější vesnička se v město rozšířila právě díky Werku, jak místní železárnám říkají.

Výroba podniku se během let měnila. Původně produkoval slévárenské výrobky - kamna, ploty, nádobí, náhrobní kříže nebo umělecké odlitky. I ty, včetně třeba žehliček nebo forem na bábovky, mohou lidé v muzeu vidět.

Zamarská řekla, že litinové exponáty mohlo muzeum konečně vytáhnout z depozitářů, zrestaurovat a dát jim důstojné místo. Železárny si podle ní mohou vážit například kolejnice z roku 1892. "Byla nalezena, když se dělal koridor Návsí - Bocanovice kousek od Jablunkova," řekla vedoucí muzea.

Železárny jsou největším hutním podnikem v Česku, ročně vyrábí na 2,5 milionu tun oceli, zaměstnávají víc než 7000 lidí a v roce 2017 dosáhly zisku přes 1,4 miliardy korun. Mezi hlavní produkty patří válcovaný drát, tvarová ocel, speciální tyčová ocel, kolejnice, bezešvé trubky nebo hutní polotovary.

Za 180 let slezská huť vyprodukovala téměř 180 milionů tun oceli.

"Symbolických 180 milionů tun oceli dosáhneme podle našich propočtů 1. května," uvedl generální ředitel TŽ Jan Czudek.

Historii železáren přibližuje i panelová výstava Historie a proměny Werku v muzejních zahradách. Ve výstavních síních mohou návštěvníci vidět i tři výstavy, jejichž společným prvkem je železo a jeho krása. Do 15. května jsou to obrazy třinecké autorky Beaty Haltof Příběh železa na plátně. Ve velké výstavní síni bude do 30. června k vidění expozice Průmysl hraček a vynálezy a v malé výstavní síni Umělecká litina ve sbírce Západočeského muzea v Plzni. V Galerii Na schodech je výstava snímků místního fotografa Maria Sikory Hudba objektivem fotografa.