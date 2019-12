Muzeum v Semilech vystavuje gotickou Sytovskou madonu

Semily - Muzeum v Semilech láká na Sytovskou madonu. Málo známá, ale velmi vzácná gotická plastika pochází z přelomu 14. a 15. století a je vyřezaná z jednoho kusu lipového dřeva. Vzácný exponát muzeu zapůjčilo Biskupství litoměřické na dobu pěti let. V regionu vzácnější madona není, řekl ČTK ředitel muzea Miroslav Šnaiberk.

"Nechal jsem pro ni vyrobit speciální vitrínu a je součástí výstavy Vánoce v muzeu. Následně bychom pro ni v prvním patře chtěli uzpůsobit jednu místnost jako pseudogotickou kapli a mít ji tam speciálně vystavenou," uvedl ředitel.

O historii esovitě prohnuté Sytovské madony vysoké 77 centimetrů toho podle Šnaiberka není moc známo. "Většinu informací, které k ní máme, jsou z ústního podání. Jsou to výpovědi lidí, kteří se o ní ve 20. století starali," řekl. Její stáří ale potvrdil radiokarbonový průzkum. "Je skutečně z období těch takzvaných krásných madon někdy mezi lety 1380 až 1420, kdy se dělaly madony, jako je krumlovská, plzeňská či tismická," uvedl ředitel muzea.

Podle nepotvrzených informací měla být Sytovská madona původně v zaniklém dřevěném kostele v Loukově u Semil. Doložené je ale až její umístění v několik kilometrů vzdálené kapličce Panny Marie v Dolní Sytové, která byla postavená v roce 1826. Právě odtud získala své přízvisko. "Je to mimořádně významný artefakt, který má velkou umělecko-historickou hodnotu, a jsme rádi, že se díky několika osobám z regionu ji podařilo uchránit do současnosti a nestala se předmětem krádeže," uvedl Šnaiberk.

Lidé, kteří se o kapličku starali, madonu podle ředitele ukryli doma po častých krádežích vzácných artefaktů z kostelů, které se děly na začátku 90. let minulého století. "Měli strach, že by zmizela bůhví kam jako Tismická madona z kostela u Českého Brodu po krádeži v roce 1990," dodal.

Sytovská madona se poté dostala do rukou starosty Háje nad Jizerou, pod který Dolní Sytová patří. Také starosta ji nejprve ukrýval na tajném místě a po dohodě ji do vlastnictví získala římskokatolická církev. Podmínkou bylo, že musí zůstat v regionu. Lidé ji mohli vidět při bohoslužbách v loukovském kostele, kde je nyní její replika. Originál zůstane pět let v muzeu. "Sytovské madoně a její prezentaci chceme věnovat mimořádnou pozornost a věříme, že se stane centrem zájmu a cílem mnohých návštěvníků nejen z České republiky," dodal ředitel semilského muzea.