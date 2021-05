Muzeum v Liberci otevřelo po více než třech letech, má nové expozice

Liberec - Šampaňské dostávali dnes první návštěvníci Severočeského muzea v Liberci. Otevřelo se po více než třech letech. Od února 2018 bylo zavřené kvůli rekonstrukci, pak kvůli koronaviru. Za největší lákadlo považuje ředitel muzea Jiří Křížek proměnu prostor.

"Rekonstruovali jsme všechny části muzea, kam se návštěvník dostane, na úkor technického zázemí, které zůstalo v muzejním pravěku," řekl Křížek. Až na čtyři historické vitríny a audiovizuální sál je vybavení v expozicích nové. Doplnily je interaktivní prvky. "Spousta lidí už do muzea nechodila, protože říkali, tam je stará expozice z 80. let a tam ještě budují socialismus," uvedl ředitel.

Jedné z prvních návštěvnic, Marie Gazdíkové z Liberce, se proměna líbila. "Nádhera, není co dodat," řekla ČTK. Dřív do muzea nechodila, dnes přišla ze zvědavosti. "Co jsem viděla z dřívějších fotografií, před rekonstrukcí, tak to se nedá srovnat," dodala.

Ředitel muzea by si přál, aby se návštěvníci vraceli. "Jsme tři roky bez lidí, bez návštěvníků, to je jako herec bez diváků. Bohužel nemůžeme zatím dělat komentované prohlídky, to mě velmi mrzí, protože jsem se těšil, že si s návštěvníky budu moci popovídat i vyslechnu si názor, jak se jim muzeum líbí nebo co by chtěli jinak," uvedl. Muzeum zatím stanovilo volné vstupné. "My si to po měsíci vyhodnotíme a uvidíme, jak moc budou návštěvníci dobrovolně štědří," dodal Křížek.

Nová je uměleckohistorická expozice Krása + užitek, která znázorňuje vývoj uměleckého řemesla od antiky po současnost. Vystavených je přes 1000 exponátů ze sbírkových fondů skla, keramiky, porcelánu, textilu, tapiserií, nábytku, dřevořezeb, šperků či kovů. Novinkou je expozice Doteky severu, která představuje nejvýznamnější přírodní fenomény českého severu prostřednictvím dioramat. Znázorňuje například ledovcem modelovanou náhorní plošinu Jizerských hor s rašeliništi a unikátní severskou faunou a flórou.

Muzeum má nově i expozici Liberecké fragmenty o historii města nebo fotografickou galerii. Návštěvníci mohou nahlédnout i do studijního depozitáře. Muzeum tam prezentuje rozmanitost a bohatství vybraných sbírek vytvářených od jeho založení v roce 1873. Liberecké uměleckoprůmyslové muzeum je v českých zemích nejstarší svého druhu. Budova, v níž dnes sídlí, byla dokončena v roce 1898. Tehdy ale nezbyly peníze na lví sochy střežící vstupní schodiště. Až nyní při rekonstrukci je z bronzu vytvořil výtvarník Jaroslav Róna.

Depozitáře muzea ukrývají přes 700.000 sbírkových předmětů. Kromě expozic se modernizovaly i vnitřní prostory. V rozlehlé budově jsou vyměněné podlahy, repasovaná okna a dveře, nové jsou rozvody elektřiny, klimatizace i zabezpečovací a požární systémy nebo osvětlení. Modernizace přišla na 143 milionů, část nákladů se platila z evropské dotace.