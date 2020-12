Muzeum v Jablonci láká na luxusní bižuterii z doby socialismu

Jablonec nad Nisou - Luxusní bižuterie z doby budování socialismu je na nové výstavě muzea v Jablonci nad Nisou. V expozici jsou výtvory, které byly prezentované v letech 1948 až 1989 na prestižních výstavách v zahraničí i doma, včetně světových výstav EXPO. Muzeum o tom informovalo v tiskové zprávě.

"Účast na výstavách a veletrzích byla nedílnou součástí propagačních aktivit všech podniků, které musely pravidelně připravovat nové originální vzory zajišťující vysoké renomé naší bižuterie u zákazníků. Jednotliví vzorkaři měli svůj specifický rukopis, vlastní uchopení materiálu a techniky," uvedla jedna z kurátorek výstavy Kateřina Hrušková.

Exponáty v kombinaci s dobovými fotografiemi podle autorů výstavy podávají obraz o podobě jablonecké bižuterie a způsobech její prezentace za minulého režimu. Vystavené jsou i šperky, které na významných výstavách ve druhé polovině 20. století získaly ocenění. Například náhrdelník Vlasty Koldovské byl oceněn zlatou medailí na výstavě Jablonec 87 nebo náhrdelník Vlasty Roučové získal zlatou medaili na Mezinárodním veletrhu spotřebního zboží v Brně v roce 1975.

K výstavě nazvané Kaleidoskop vkusu vznikla stejnojmenná rozsáhlá odborná publikace, s řadou často raritních fotografií, o více než 200 stranách v česko-anglické jazykové mutaci. "Díky mnoha osobním setkáním se vzorkaři se nám podařilo lépe pochopit systém práce v tomto oboru, určit autorství a doplnit informace k mnoha sbírkovým předmětům," uvedla hlavní kurátorka výstavy Kateřina Nora Nováková.

Muzeum v Jablonci je po bezmála dvouměsíční nucené pauze otevřené od čtvrtka, i když zatím s omezenou kapacitou. Uvnitř budovy může být najednou v rámci protikoronavirových opatření maximálně 60 lidí. Do neděle se v muzeu vstupné neplatí a v expozicích jsou další dvě nové výstavy. "Ta větší z nich se jmenuje DESIGNOVÁ 10 a mapuje přírůstky současného designu do muzejní sbírky za posledních deset let," řekl hlavní kurátor muzea Petr Nový. Druhá z výstav nazvaná Reflexe představuje v muzejním krystalu deset sklářských umělců tří generací z různých koutů světa tvořících v České republice. Zastoupeni jsou tvůrci z Evropy, Asie a Severní Ameriky. Všechny tři nové výstavy budou v muzeu do 5. září příštího roku.