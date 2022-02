Muzeum nostalgie v Terezíně láká na retro předměty i poradnu pro modeláře

Terezín (Litoměřicko) - Muzeum nostalgie v Terezíně na Litoměřicku láká návštěvníky na stovky retro předmětů z druhé poloviny 20. století i na dvě místnosti určené pro modeláře. ČTK to řekl majitel muzea Miloš Vrbka.

Muzeum v ulici Pod Hradbami vzniklo pod Spolkem poválečné historie v roce 2016 a od roku 2019 funguje i jako prostor pro modeláře nebo pro ty, které modely zajímají. "Lidé sem mohou přijít a po domluvě jim ukážu, že se dá i z levné hračky pro děti vytvořit plnohodnotný model s funkčním motorem i s řazením," uvedl majitel. Za tři roky vyrobil asi 60 modelů různých vozidel, postavil dráhu či tankodrom. Vrbka využívá mnohdy věci, které by skončily sešrotované. "Tyhle zábrany jsou ze starých kovových pelestí nemocničních postelí," ukazuje na hrazení u autodráhy.

Staré šicí stroje značky Lada, trabanty, dobově zařízené pokoje a řadu dalších věcí uvidí lidé ve výstavní části, kterou zprvu vybavil Vrbka sám se svou manželkou, a to během tří měsíců. "Něco nám nosí lidé, něco sháním přes inzeráty, abych na to měl, a něco jsme měli doma," uvedl. Do jednoho pokoje například umístil i vlastní obývací stěnu ze 70. let.

S návštěvností je na tom muzeum hůř, přestože v něm jsou vystavené i věci, které lidé jinde neuvidí. Jde například o vlastnoručně vyrobené modely různorodých vozidel v poměru 1:2. "Často nás lidé nemohou najít, přestože jsou všude umístěné cedule, máme i áčko před vchodem a u schodů jsou také cedule," doplnil Vrbka. Podle něj o víkendu, kdy je muzeum otevřené, dorazí okolo 15 lidí.

V místnostech, kde se muzeum nachází, se drží vlhkost, proto si musel Vrbka pořídit vysoušeče. V prostorech, které si půjčuje od sdružení Terezín - město změny, platí pouze náklady za energie, které se letos zvedly asi o 120 procent. "Platíme teď víc než jednou tolik," řekl majitel s tím, že právě vysoušeče spotřebují většinu energie. Kvůli protiepidemickým opatřením byly navíc prostory zavřené, a tak se majitel rozhodl, že zvýší vstupné. Do muzea se mohou lidé podívat za 120 korun a na modely za 50 korun. "Jsou to peníze, které nám pokryjí energie, jinak jde všechno z našich kapes," uzavřel Vrbka.