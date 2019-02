Rabakov (Mladoboleslavsko) - Muzeum v Rabakově na Mladoboleslavsku přiláká ročně tisíce návštěvníků. Nabízí jim ucelenou sbírku asi 170 exponátů souvisejících se značkou Jawa. Většinu vystavených kusů tvoří motocykly, které doplňují různé stroje využívající motory Jawa. V letošním roce plánuje majitel muzea Martin Miclík rekonstrukci jedné z výstavních částí.

Muzeum je dnes rozděleno do tří výstavních sálů. V prvním si lidé mohou prohlédnout předválečné a poválečné motocykly a automobily Velorex, které využívají motory Jawa. K vidění je zde také nejstarší exponát celého muzea, a to motocykl Jawa 500 OHV zvaný Rumpál z roku 1929. Šlo o první sériově vyráběný motocykl značky Jawa.

Ve druhé části muzea jsou umístěny exponáty motocyklů nižších kubatur, od objemu motoru 50 centimetrů krychlových do 125 centimetrů krychlových. Jsou tu například babety, mopedy nebo pionýry. Ve třetí části ukazuje Miclík takzvanou lidovou tvořivost, tedy různé stroje využívající motory Jawa, které si lidé sami postavili. K vidění je tak například sněžný skútr, rikša, traktůrky nebo sekačky.

Právě v tomto prostoru Miclík v roce 2002 začínal. Vystavoval sbírku motocyklů, kterou již před ním sbíral jeho otec František, on v jeho šlépějích pokračoval. Původní prostory mají letos projít rekonstrukcí. "Expozice lidové tvořivosti se bude trochu snižovat a připravujeme pro návštěvníky další docela zajímavou expozici," řekl Miclík. Detaily zatím prozradit nechtěl. O nové prostory se muzeum rozšířilo v roce 2013, když majitel na pozemku dostavěl novou budovu. V ní je expozice rozmístěna ve dvou patrech.

V muzeu má Miclík vystaveny motocykly vyrobené od roku 1929. Zatím nejnovějším je Jawa 660 s italským motorem Minarelli z roku 2016.

Muzeum má otevřeno od března do listopadu od 09:00 do 18:00. V zimě jsou možné prohlídky po telefonické domluvě. Dospělý zaplatí za vstup 100 korun, děti do 15 let polovinu.

Jawa je nejstarší fungující československá firma zabývající se výrobou motocyklů už od roku 1929. Jméno vzniklo spojením počátečních písmen zakladatele Františka Janečka, který zakoupil licenci na výrobu motocyklů Wanderer.

V současnosti se firma nazývá Jawa Moto spol. s r. o., byla založena v roce 1997 jako firma nástupnická, používá chráněnou značku Jawa. Firma sídlí v Týnci nad Sázavou na Benešovsku, podle dostupných informací z roku 2017 zaměstnává zhruba 100 lidí. Jawa je dceřinou společností firmy Jihostroj.

Jawa v současnosti prodává dvě řady motocyklů, a to Jawa 350 a 660. V listopadu 2018 byly představeny tři nové motocykly vyráběné v Indii: Jawa 300, Jawa 42 a Jawa Perak. V licenční dohodě je vyrábí indická společnost Mahindra.