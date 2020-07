Muzeum Kampa má škody za více než 10 mil Kč, musí čistit obrazy

Praha - Muzeum Kampa by se po středečním požáru mohlo částečně otevřít do 14 dnů. Novinářům to dnes řekl předseda správní rady Nadace Jana a Medy Mládkových Jiří Pospíšil. Škoda na technickém zázemí muzea, kde hořelo, je podle něj přes deset milionů korun. Umělecká díla zasažená při požáru mazlavým popílkem z kouře, se budou muset restaurovat, náklady na jejich očištění a sanaci depozitáře budou jeden až dva miliony korun, uvedl.

Kouř zasáhl hlavně vyšší patra včetně depozitáře, další části muzea proto budou muset být podle Pospíšila zavřené několik měsíců. Zástupce městské firmy TCP Jan Bouška uvedl, že část muzea bude zavřená minimálně do konce roku. Zápach z kouře je i nyní cítit také v těch nejméně zasažených prostorách, kde se dnes konala tisková konference.

"Zásah hasičů proběhl velmi rychle, první jednotka byla na místě sedm minut od ohlášení a další jednotky dojížděly následně," řekl dnes velitel pražských hasičů Luděk Prudil. Strojovna vzduchotechniky, která hořela, byla pod elektrickým proudem. Proto se nejprve hasilo oxidem uhličitým, vodou až po vypnutí elektřiny. Škody na umění způsobily zplodiny hoření, které se šířily vzduchotechnikou.

"Vedle šetření příčinu vzniku požáru zkoumáme také chování požárně bezpečnostních zařízení," doplnil Prudil. Vzhledem k uměleckým hodnotám, které se v domě nacházejí, by bylo podle něj vhodné zvolit atypické zabezpečení proti požáru. Hasiči podle něj zvažovali evakuaci děl v prostoru, který těsně souvisí s technickým zázemím požárem zasaženým a ve kterém se dnes konala tisková konference. Nacházejí se v něm na dočasné výstavě díla Alfonse Muchy a Pasty Onera. Podařilo se jej však odvětrat a díla se neodnášela. Tato výstava by také měla být jednou z prvních v muzeu zpřístupněných.

Zplodiny hoření jsou podle Prudila karcinogenní, což není pro hodnotu uměleckých děl zásadní. "Jsou ale také toxické a korozivní, a protože saze obsahují mastnou složku, poškozují povrchy, tedy i vystavená díla," dodal. Restaurátoři se podle něj budou moci vypořádat s korozivitou a prachovými částicemi, toxicita by měla vyvětrat.

"Ztrátou muzea jsou ztráty v depozitáři, tým restaurátorů diagnostikoval, že na stovkách až tisících uměleckých děl je mazlavý popílek, který sice na první pohled vypadá bagatelně, ale díla jsou zasažena," uvedl Pospíšil. Stavu v muzeu říká s nadsázkou malé Pompeje, všude je mazlavý prach.

Odborníci nyní dělají chemické rozbory, podle toho zvolí restaurační postup. "Z velkého depozitáře se budou muset díla evakuovat, ten se bude sanovat. Odhad na trvání restaurátorských prací je půl rok až rok, náklady nižší jednotky milionů korun," uvedl Pospíšil.

Pospíšil připomněl, že muzeum je financováno ze vstupného, proto se vedení muzea snaží co nejdříve alespoň částečně otevřít. Muzeum Kampa také vyhlásilo veřejnou sbírku, v níž chce získat podporu na opravy po požáru. Pospíšil dnes Prudilovi jako poděkování za rychlý zásah v těžko dostupném prostředí předal symbolických 900 vstupenek pro členy sboru a jejich rodinné příslušníky.

Objekt budoucího muzea získala Praha od státu v roce 1997 a sběratelka Meda Mládková si Sovovy mlýny pronajala od města na 99 let. Sbírka obsahuje přes 220 obrazů a kreseb Františka Kupky, 16 soch Otto Gutfreunda a přes 1000 děl českých a slovenských výtvarníků z let 1965 až 1985. Svou sbírku před smrtí v roce 2002 věnoval nadaci Mládkových významný český básník, výtvarník a sběratel umění Jiří Kolář.