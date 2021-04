Muzea a galerie se mohou 3. května otevřít v sedmi krajích včetně Prahy

Praha - Muzea a galerie se kromě tří dříve oznámených krajů mohou od 3. května otevřít i v Praze a Středočeském, Libereckém a Pardubickém kraji. Schválila to vláda. Muzea, galerie a památky se otevřou za dodržování striktních hygienických pravidel. Již v pondělí vláda schválila, že se tyto kulturní instituce budou moci otevřít v krajích, kde je příznivá epidemická situace, což jsou Královéhradecký, Plzeňský a Karlovarský kraj.

Otevřít hned v úterý se chystá Severočeské muzeum v Liberci, uvnitř zřejmě bude moci být najednou 300 lidí. "Chceme otevřít, ale nefunguje úplně dobře informovanost. Nejsme si zatím jisti, že máme na 100 procent všechny informace k otevření, zda tam není v podmínkách nějaké omezení," řekl dnes ČTK ředitel muzea Jiří Křižík. Muzeum se bude otevírat po třech letech. Uzavíralo se v únoru 2018 kvůli rekonstrukci za 143 milionů korun.

Kromě zmíněných institucí se v blízké době žádná jiná oblast kultury pro diváky nezpřístupní. Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) dnes uvedl, že venkovní produkce by se mohly divákům zpřístupnit koncem května či v červnu. Vnitřní prostory divadel se do konce června, tedy do konce divadelní sezony, podle něj asi neotevřou. Je pro něj nepředstavitelné, že by se všichni diváci vždy podrobovali před danou kulturní akcí testům. Zmínil také, že stát by zřejmě nemohl pořadatelům kulturních akcí testy proplácet.

Zmínil, že pilotním projektem, který by mohl ukázat cestu, jak začít pořádat kulturní akce s účastí publika, bude koncert České filharmonie 10. května. Přední české hudební těleso získá díky sponzorovi PCR testy, jimiž se účastníci koncertu otestují. Celá akce se bude konat za přísných předem daných hygienických podmínek a jen pro omezený počet diváků. Doplnil ale, že pilotní projekty v kultuře musí zůstat výjimečnými, nemá se z nich stát pravidlo. Důvodem je mimo jiné i cena PCR testů, která by rozjezd kultury brzdila.

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger dnes po jednání vlády k pilotním projektům, k nimž má patřit i otevření desetiprocentní kapacity tribun na fotbale, řekl, že počítají nejen s testováním diváků, ale i s jejich sledováním po určitou dobu po akci. "To je projekt, kterým chceme zjistit, jestli takové setkání je či není rizikové a jestli se takovým způsobem dá postupovat dále. Pro kulturní akce to bude ještě složitější, protože tam deset procent naplnění sálu nestačí, tam se bude jednat o padesátiprocentním, tam vidíme ještě trošku větší riziko. Na druhou stranu zase pokud jsou to klidné akce typu návštěvy (koncertu) symfonického orchestru, tak by ta hygienická opatření měla být také dostatečná, ale je to na úrovni projektu," řekl Arenberger.

V pondělí ke svému rozhodnutí vláda vydala nařízení, podle něhož ve zmíněných třech krajích budou moci lidé navštěvovat muzea, galerie a památky jen tak, aby jedna osoba uvnitř měla k dispozici 15 metrů čtverečních plochy, která je přístupná veřejnosti. Návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň dva metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti. Budou muset používat respirátory a povoleny nejsou skupinové prohlídky.

Možnost otevřít částečně muzea a galerie odpovídá druhému balíčku ze šesti, které minulý týden představila vláda jako systém rozvolňování protiepidemických opatření. Uvolnění bude vláda upřesňovat vždy v pondělí, ve čtvrtek potvrzovat.

Ve třetím balíčku žádná oblast kultury není, ve čtvrtém se uvažuje o divadelních a hudebních produkcích pod širým nebem v případě, že počet nově nakažených trvale klesne pod 75 lidí na 100.000 obyvatel týdně.