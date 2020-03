Muže, který vyhrožoval nožem, vyzval řidič tramvaje k zakrytí úst

Praha - Muže, který ve středu ohrožoval nožem cestující v tramvaji na Rašínově nábřeží v Praze, vyzval předtím řidič tramvaje, aby si zakryl ústa a nos. Na webu pražské policie to dnes uvedla její mluvčí Lucie Drábková. Muž po přivolání policejní hlídky ohrožoval i policisty, kteří při zákroku proti němu museli použít zbraň, střelili ho do nohy. Zraněný muž následně skončil v nemocnici, kde měl podle mluvčí ještě zaútočit na zdravotní sestru a kopnout ji do podbřišku.

"Prověřováním případu kriminalisté zjistili, že vše začalo upozorněním ze strany řidiče tramvaje, aby si muž zakryl ústa a nos, protože to nařizuje rozhodnutí magistrátu hl. m. Prahy. Na toto sdělení podezřelý reagoval tak, že vytáhl téměř třiceticentimetrový nůž a začal řidiče ohrožovat," uvedla dnes mluvčí.

Událost se stala ve středu krátce před 17:00, policie přijala oznámení o ohrožování cestujících v tramvaji číslo 17 na linku 158. Podle mluvčí hlídka muže vyzvala, aby protiprávního jednání zanechal, ale on začal být ještě agresivnější, proti hlídce se s nožem v ruce rozeběhl. Policisté tak využili svého oprávnění a muže postřelili do stehna. Cestujícím, kteří byli události přítomni, se nic nestalo.

Pražští kriminalisté věc prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu nebezpečné vyhrožování, trestného činu výtržnictví a trestného činu násilí proti úřední osobě, za což muži hrozí trest odnětí svobody až na čtyři roky.