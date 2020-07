Muž ze vzteku vjel autem do vestibulu paneláku v Prostějově

Až do vestibulu panelového domu v Prostějově najel 20. července 2020 ve vzteku osobním autem muž.

Prostějov - Až do vestibulu panelového domu v Prostějově najel úmyslně osobním autem dvaapadesátiletý muž. Důvodem byl vztek na jeho bývalou přítelkyni, která mu odmítla společný oběd. Autem prorazil dveře a skončil pod poštovními schránkami obyvatel domu. Nikdo nebyl zraněn, škoda je vyčíslena na téměř 100.000 korun. Muž je podezřelý z několika trestných činů, auto mu policie zabavila, řekl ČTK policejní mluvčí František Kořínek.

Incident se odehrál v pondělí v Okružní ulici v Prostějově, policie o něm informovala dnes. "Muž vlastním automobilem přejel cyklostezku a chodník pro chodce a úmyslně najel přes vchodové dveře do vestibulu panelového domu," uvedl mluvčí. Přivolaní policisté zjevně opilého muže našli v nedalekém baru. Provedenými dechovými zkouškami u něho naměřili až 3,8 promile alkoholu. Muž tvrdil, že před jízdou vypil pouze čtyři dvanáctistupňová piva.

Motivem k činu byl podle policie vztek řidiče na jeho bývalou přítelkyni, se kterou se měl dříve dohodnout na společném obědě. "Když mu žena společný oběd telefonicky odmítla, nasedl do své Škody Octavie a najel do vchodu domu, ve kterém jeho bývalá přítelkyně bydlí. Pak z vozidla vystoupil a odešel do baru," doplnil policejní mluvčí.

Muž je podezřelý z maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, ohrožení pod vlivem návykové látky a poškození cizí věci. Podle policistů má navíc zakázáno řízení motorových vozidel, a to až do roku 2022. Hrozí mu až tři roky vězení. Vzhledem k tomu, že své vozidlo použil jako nástroj ke spáchání trestné činnosti, policie auto na místě zajistila. V případě prokázání viny a odsouzení může vůz propadnout státu.