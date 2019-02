Brno - Krajský soud v Brně po zrušení rozsudku vrchním soudem dnes opětovně zprostil obžaloby muže, který v Doloplazech na Prostějovsku skoro uškrtil svoji přítelkyni. Muž se k činu přiznal, činu ale podle soudu dobrovolně zanechal, podmínka trestnosti podle soudu tedy zanikla. Rozsudek není pravomocný, státní zástupkyně se na místě odvolala. Za pokus o vraždu s rozmyslem muži hrozilo až 20 let.

Krajský soud se případem zabýval podruhé, muže zprostil obžaloby už dříve, vrchní soud ale případ vrátil po odvolání žalobkyně zpět. Podle odvolacího soudu brněnský soud vyvodil předčasné závěry pro nevyvození trestní odpovědnosti.

Třiačtyřicetiletý muž svoji partnerku podle spisu téměř uškrtil 3. srpna 2017. Nejdříve ji chtěl zadusit polštářem, to si ale rozmyslel a začal ji škrtit rukama. Žena se bránila, posléze ale upadla do bezvědomí. Podle státní zástupkyně Ivety Eichlerové nebyl následek fatální jen náhodou.

Muž se k činu u soudu přiznal, uvedl, že svého činu lituje, a omluvil se. Už dříve uvedl, že přítelkyně po něm chtěla, aby si našel byt v Prostějově, aby se osamostatnil od rodičů, a on to nezvládl. Téměř ji uškrtil v noci.

"Na svojí výpovědi trvám, měnit ji nebudu. Škrtil jsem ji rukama, pak jsem si uvědomil tu strašnou věc, že bych ji mohl usmrtit, že to nejde vrátit zpět, svého činu jsem zanechal," řekl dnes u soudu. Zopakoval, že se žena škrcení bránila, poškrábala ho na obličeji, poté asi na půl minuty upadla do bezvědomí. Když se probrala, podal jí telefon, ať zavolá policii, seděl vedle ní a utěšoval ji.

"Chybělo mu jen trochu štěstí," řekl dnes znalec z oboru soudního lékařství na dotaz soudu, co by obžalovaný musel udělat, aby poškozenou skutečně uškrtil. Podle něj poškozená mohla zemřít během několika vteřin. Muž navíc při činu seděl poškozené na břiše, i to podle něj byla další forma dušení. Znalec poukázal i na to, že obžalovaný ženě v době, kdy byla v bezvědomí, neposkytl vůbec žádnou pomoc. Mohl jí například zapadnout jazyk či se mohla udusit zvratky.

Brněnský soud loni v květnu muže obžaloby zprostil a pustil jej i z vazby. Podle odůvodnění předsedy senátu Tomáše Kurfiřta muž činu dobrovolně zanechal a žena nemá ani žádné následky. Soud tak podle něj nemohl postupovat jinak, než muže obžaloby zprostit. Předseda senátu dnešní rozsudek odůvodnil shodně.