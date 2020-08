Muž se zaječíma ušima bude v kinech od 5. listopadu

Praha - Ve slovensko-české tragikomedii Muž se zaječíma ušima slovenského režiséra Martina Šulíka se v hlavní roli představí Miroslav Krobot. Ztvární roli muže, který díky zaječím uším získá schopnost slyšet nejen hlasy dalších lidí, ale především jejich myšlenky. Film, jehož premiéru tvůrci původně plánovali na letošní jaro, uvidí lidé v kinech od 5. listopadu. Informovali o tom tvůrci snímku v tiskové zprávě.

"Je to člověk, který si myslel, že všechno ví, ale pravý opak je pravdou," uvedl Krobot ke své roli spisovatele Josefa, který jednoho dne získá nečekaný dar - slyší nejen to, co lidé říkají, ale i to, o čem přemýšlejí, uvedli tvůrci. Josef pochopí, že si o sobě vytvořil falešnou představu a jeho rodina, přátelé a známí ho vnímají úplně jinak - jako samolibého egoistu.

Muž se zaječíma ušima podle režiséra vypráví o mezilidských vztazích a přátelství. Podle tvůrců byly právě zaječí uši vážící téměř 400 gramů nejnáročnějším maskérským počinem. Vytvořil je slovenský umělecký maskér Martin Jankovič a podle Krobota bylo jejich nošení obtížné hlavně kvůli jejich hmotnosti. "Ale dá se to vydržet, náročná byla příprava, dvě hodiny nasazování a hodina a půl odstraňování," dodal Krobot.

Roli Krobotova nejlepšího přítele ztvárnil Oldřich Kaiser, v ženských rolích se představí Zuzana Kronerová, Táňa Pauhofová a Alexandra Borbély, která v roce 2017 získala ocenění Nejlepší evropská herečka.

Na scénáři se kromě Šulíka, autora snímků Tlumočník, Sluneční stát či Krajinka, podílel také scenárista Marek Leščák.