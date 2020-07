Muž mnoha profesí Otakáro Schmidt se cítí být hlavně filmařem

Praha - Své úterní 60. narozeniny trávil filmař Otakáro Maria Schmidt pracovně, tradičnější oslavy jubilea chystá až na případnou dovolenou v Itálii. Šedesátka mu přijde jako "hnusné číslo", které je nejlepší oslavit prací. V současné době se svou životní partnerkou Janou Kristinou Studničkovou natáčí třetí řadu dokumentů Utajené příběhy českých dějin pro Prima Zoom, kde by se měla v říjnu objevit témata týkající se svatého Mikuláše, Božího těla, okultismu v husitské revoluce nebo Mariánského sloupu. Schmidt to řekl v rozhovoru s ČTK.

"Moje žena dovede pátrat, takže objevila mnoho zajímavých věcí. Skoro v každém díle se daří najít nějakou lahůdku, takže je v tom kromě hraných prvků a archivů a výtvarné dokumentaristiky i investigativní novinařina. Jako tvůrci máme úplnou svobodu, jenom nás žádají o trochu chytlavé názvy dokumentů," uvedl.

Režisér Schmidt, který studoval FAMU a s Danem Nekonečným založil fantaskní divadlo Bar, vystřídal v životě mnoho profesí od strojního zámečníka přes moderátora až po pedagoga. Nejvíce se však podle svých slov cítí být filmařem. "Přes konzervatoř, FAMU a hlavně divadla ve společenství Pražská pětka jsem se v 90. letech dobral k filmu a nedělám nic jiného. Filmařina obsahuje devatero řemesel, u Jany (Studničkové) je to možná jednadvacet. To máte scénář, dramaturgie, režie, hudební režie, grafika, choreografie - dalo by se říct, že člověk neumí skoro nic, to něco málo poskládá a je filmařem," prohlásil Schmidt.

U příležitosti Schmidtových narozenin uvede Česká televize několik jeho děl včetně esejistického zamyšlení Krajinou ticha a kultovního filmu Eliška má ráda divočinu z roku 1999, který opakovaně pro youtube zakázal americký google pro údajnou přílišnou erotičnost. "V době, kdy se urputně prosazuje až padesát pohlaví, zavádí se sexuální výchova do školek a podobně ti samí mediální hráči některé věci označují za nevhodné a zakazují je. Taky vidím, že jsme možná někde surrealisticky ujeli, ale nikdo v tom filmu třeba není úplně nahý. Jako katolíka, který dělá křesťanské filmy, by mě měla Eliška pobuřovat, ale není tomu tak," podotkl Schmidt, který byl mimo jiné nominovaný na evropskou cenu Per Artem ad Deum za filmy s křesťanskou tématikou.

Film Eliška má ráda divočinu označovaný jako "letní smyslná komedii pro mlsné diváky", který do svého zákazu na youtube zaznamenával 1000 návštěvníků týdně, považuje Schmidt za jakýsi mezník ve svém životě. "Život má takové mezníky, jedním takovým bylo, když mi umřeli rodiče, rozcházel jsem se se ženou a cítil jsem se na světě úplně sám. V té době vrcholily přípravy na Elišku, ve které jsem ve fantaskním surrealistickém duchu vytvaroval svoji touhu," vzpomínal filmař, který byl v květnu 2004 pokřtěný jako Otakar Miloslav Maria Schmidt. "Je to sranda - pět let před křtem jsem natočil zakázaný erotický film a pět let po křtu jeden z mála křesťanských filmů Herbert v ringu (modli se a boxuj)," připomněl.

Schmidt natočil přes 600 autorských filmových počinů, polovinu z toho se svoji partnerkou Studničkovou. Část z nich vydává madridská filmová společnost Goya Producciones pro celý svět. Mimo jiné připravují také dokument o obrácení apoštola Pavla při setkání s Kristem na cestě do Damašku. "Bereme jako svoji povinnost nějakým srozumitelným a někdy i odlehčeným způsobem předat dál takový příběh. Na lidi je toho v dnešní době moc - demografické změny, nemoci, každý má své osobní úspěchy a neúspěchy. V poslední době je ovzduší dusné, chceme sebe i lidi kolem nás povzbudit," sdělil Schmidt.