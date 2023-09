Muž, který v Brně pobodal školačku, zůstane ve vazbě, rozhodl soudce

Brno - Muž, který ve středu v Brně-Židenicích pobodal školačku, zůstane ve vazbě. Dnes o tom rozhodl soudce při vazebním zasedání, řekla novinářům státní zástupkyně Iveta Eichlerová. Policisté sedmatřicetiletého muže obvinili z pokusu o vraždu dítěte mladšího 15 let, za což mu hrozí trest odnětí svobody v délce 15 až 20 let, případně výjimečný trest.

Státní zástupkyně vazbu navrhovala kvůli hrozbě útěku a opakování násilné trestné činnosti. "Utéct by mohl, protože je ohrožen mimořádně vysokým trestem, žije na ulici, nemá trvalé bydliště, nemá v Brně příbuzné a ani nepracuje. Pokud by se rozhodl utéct, nemá důvod se nadále zdržovat v Brně," uvedla Eichlerová. Podezřelý podle ní užívá drogy a nelze předvídat, jakého jednání by se dopustil a v jakém rozsahu. "Jde o to, aby byla zajištěna ochrana společnosti," řekla Eichlerová. Zmínila, že zhruba před deseti lety muž již seděl ve vězení za majetkovou trestnou činnost.

Násilný trestný čin se stal okolo 14:30 v Táborské ulici. Muž za dívkou utíkal a poté ji bodl nožem. Dívka musela být převezena do nemocnice, podle čtvrtečního vyjádření mluvčí Fakultní nemocnice Brno Veroniky Plaché je dívka ve stabilizovaném stavu na jednotce intenzivní péče. Pachatele zadržel kolemjdoucí, poté ho zpacifikovali strážníci a záhy si pro něj přijeli policisté a převezli ho do policejní cely.