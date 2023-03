Muž, kterého zavraždila zubařka a její známá, si smrt přál, uvádí obžaloba

Praha - Muž, z jehož vraždy je obviněna středočeská zubařka a její známá, si podle obžaloby přál svou smrt. Obě ženy po činu čekaly, až mužovo tělo samo zmizí, protože jim to před svým skonem sliboval. Když tělo nezmizelo, ženy se společně obrátily na policii. Státní zástupkyně tvrdí také to, že zubařka chtěla před pořezáním muže přivolat záchrannou službu, což jí muž a druhá obviněná žena nedovolili. Uvádí to anonymizovaná část obžaloby, kterou dnes ČTK poskytl pražský městský soud.

Obžalobě z vraždy čelí dvaatřicetiletá zubařka a pětašedesátiletá starobní důchodkyně, rovněž vysokoškolsky vzdělaná. Na hlavní líčení, které začne 6. dubna, obě čekají v pankrácké vazební věznici. Ani jedna z nich nikdy předtím nebyla trestána. Podle státní zástupkyně ženy vraždily společně a po předchozím uvážení, za což jim hrozí 12 až 20 let vězení.

Čin se stal po půlnoci na 4. října 2022 v bytě v pražských Hájích, který obývala obviněná důchodkyně a kam ženy a muž společně přijeli z Kutné Hory. "Obviněná PaedDr. S. před touto cestou utvrzovala obviněnou MDDr. Š. v tom, že musí vyhovět poškozenému v jeho přání zemřít," stojí v obžalobě. Proto s sebou zubařka přinesla potřebné medikamenty a lékařské nástroje, které obstarávala už od srpna.

Zubařka pak podle státní zástupkyně poskytla muži lék, který sám dobrovolně spolkl a který měl zklidňující a hypnotické účinky. "Načež obviněná MDDr. Š. chtěla přivolat rychlou záchrannou službu, což jí poškozený a obviněná PaedDr. S. nedovolili, pročež chtěla utéct z bytu, v čemž jí slovně zabránili," pokračuje obžaloba.

Následně se muž podle státní zástupkyně svlékl, lehl si do postele a krátce poté kvůli požitým lékům upadl do bezvědomí. Zubařka mu poté do třísla vpíchla injekci s lokálním umrtvením a poté mu v třísle skalpelem udělala malou hlubší ránu, která neporušila cévy. "Protože krev z rány vytékala pomalu, souhlasným kývnutím se obviněné navzájem ujistily v nutnosti přeříznout tepnu na ruce," popisuje obžaloba.

Po lokálním umrtvení oblasti pravého zápěstí proto zubařka muže řízla do ruky, ani tentokrát však neporušila větší cévy. Zároveň mu ale vpíchla celkové anestetikum, které muži po několika minutách utlumilo dech. Příčinou mužovy smrti tak podle obžaloby byla akutní otrava tímto anestetikem, přičemž smrti bylo možné zabránit krátce po aplikaci látky včasnou odbornou pomocí.

Ženy vytékající krev podle obžaloby společně jímaly do textilií a lavoru. S mrtvým mužem následně zůstaly v bytě. "Obviněná MDDr. Š. ulehla vedle mrtvého poškozeného a obviněná PaedDr. S. seděla na posteli, na které ležel mrtvý poškozený. Vyčkávaly, až tělo poškozeného zmizí, jak jim poškozený před svou smrtí sliboval," stojí v obžalobě. "Takto setrvaly až do následujícího dne, a jelikož tělo nezmizelo, uklidily, umyly se, převlékly, najedly a domluvily se na dalším postupu, kdy v 15:40 hodin věc společně osobně oznámily na Policii ČR," uzavřela státní zástupkyně.