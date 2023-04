Muž bezdůvodně napadal lidi, zpacifikoval ho zpěvák Hrůza

Praha - Policisté hledají další možné oběti muže, který v pondělí večer v pražských Dejvicích bezdůvodně udeřil pěstí nejméně sedm lidí. Podezřelý je nyní v psychiatrické léčebně a po propuštění budou kriminalisté zjišťovat motiv jeho jednání. Případ zatím prošetřují pro podezření z výtržnictví a ublížení na zdraví, uvedl dnes na webu pražské policie její mluvčí Jan Daněk.

Kriminalisté podezírají třiadvacetiletého muže z toho, že v pondělí kolem 19:00 udeřil do obličeje pět dospělých žen a dvě děti. Na oběti, které se navzájem neznaly, útočil ve Verdunské, Bubenečské a Raisově ulici a na dětském hřišti na Puškinově náměstí v Praze 6. Ženám způsobil různá poranění, která si v některých případech vyžádala pracovní neschopnost.

Agresora na místě zadržel manžel jedné z poškozených, který ho předal přivolaným strážníkům a policistům. Podle serveru Novinky.cz útočníka zpacifikoval zpěvák Michal Hrůza.

"Viděl jsem, že nějaký člověk mlátí ženu a poté utíká. Tak jsme si řekl, že ho doběhnu, protože bezdůvodně dal pěstí ženě, která něco takového vůbec nečekala. Asi po 300 metrech jsem ho doběhl a položil na zem. Poté přijeli policisté, dali mu pouta a odvedli ho," řekl ČTK Hrůza.

Populární zpěvák se zapojil do incidentu i přes špatnou zkušenost z roku 2014, kdy ho v ostravské Stodolní ulici napadli dva muži, když chtěl uklidnit jejich hádku a postrkování. Hrůza tehdy utrpěl prasklinu temenní kosti a krvácení do mozku. "Tím, že jsem neběžel za ním, ale vedle něho, tak jsem měl čas si ho prohlédnout. Byl to takový kluk, že na mě nepůsobil nebezpečně. Teprve pak jsem se dozvěděl, že měl v batohu kudly, prostě nějaký blázen," uvedl Hrůza. "Nezachoval jsem se jako nějaký hrdina, ale jako normální člověk, protože kdybych ho nechytil já, tak by třeba napadl ještě další lidi," dodal.

Počet obětí napadení nemusí být konečný. "Kriminalisté zjistili, že minimálně v jednom případě byla takto napadena i jedna zatím neztotožněná holčička, kterou bychom nyní potřebovali kontaktovat," uvedl policejní mluvčí. Oběti i případní další svědci mohou volat na linku 158.

V případě odsouzení hrozí pachateli až pět let vezení, protože byl čin spáchaný na dítěti.