Musk vyzval k opatrnosti při investování do kryptoměn

Londýn/New York - Americký podnikatel a miliardář Elon Musk dnes vyzval k opatrnosti při investování do kryptoměn, které nicméně označil za "slibné". Šéf britské centrální banky Andrew Bailey ve čtvrtek prohlásil, že kryptoměny nemají žádnou vnitřní hodnotu. Lidé, kteří do nich investují, by podle něj měli být připraveni na to, že mohou o všechny investované peníze přijít.

Ceny digitálních měn, jako bitcoin a ethereum, letos zažívají silný růst. To některým investorům připomíná bublinu z roku 2017, kdy se cena bitcoinu vyšplhala na téměř 20.000 dolarů, ale v následujícím roce sestoupila až na 3122 USD, píše server CNBC. V současnosti se cena bitcoinu pohybuje kolem 58.000 dolarů, od začátku letošního roku se tak zhruba zdvojnásobila.

"Kryptoměna je slibná, ale investujte prosím s opatrností," napsal dnes Musk na svém twitterovém účtu. Připojil rovněž video z dřívějšího rozhovoru se zpravodajským portálem TMZ, ve kterém vyjádřil podobný postoj. "Lidé by do kryptoměny neměli investovat své životní úspory," řekl v rozhovoru. "To je nerozumné," dodal.

Musk je spoluzakladatelem a šéfem výrobce elektromobilů Tesla. Ten letos oznámil, že do bitcoinu investoval 1,5 miliardy dolarů a že se rozhodl začít tuto měnu přijímat jako úhradu za své vozy.