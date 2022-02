Musk věří, že se jeho Starship dostane ještě letos na oběžnou dráhu Země

Washington - Šéf společnosti SpaceX Elon Musk řekl, že velká vesmírná loď Starship, která by podle jeho vize měla sloužit k cestám na Měsíc či dokonce na Mars, zřejmě poprvé vzletí na oběžnou dráhu Země v letošním roce. Zahraniční agentury nicméně poznamenávají, že neoznámil žádné nové vesmírné projekty a neuvedl ani přesné datum, kdy se Starship pokusí o pokoření hranice vesmíru.

Musk hovořil ve čtvrtek místního času s novináři na jedné ze základen SpaceX nazvané Starbase, která se nachází v jižním cípu Texasu. Miliardář uznal, že firma nyní čelí určitým technickým obtížím. Ty se týkají zejména motorů Raptor 2 pohánějících raketu Super Heavy, která by měla vynést Starship do vesmíru. Motory se podle něj potýkají s problémy s chlazením, kvůli silnému žáru se při provozu taví části spalovací komory.

SpaceX je však podle Muska velice blízko k vyřešení těchto komplikací a již v březnu chce zvýšit kapacitu výroby motorů na sedm až osm týdně. Do konce roku pak plánuje vyrábět jednu loď Starship a jednu nosnou raketu Super Heavy měsíčně.

"V tuto chvíli mám velkou důvěru v to, že se tento rok dostaneme (se Starship) na oběžnou dráhu," řekl miliardář Musk, který je mimo jiné šéfem automobilky Tesla. Jedinou větší novinkou, kterou na sledované tiskové konferenci oznámil, bylo plánované vytvoření odpalovací rampy pro Starship v Kennedyho vesmírném středisku na mysu Canaveral na Floridě.

Středisko SpaceX u osady Boca Chica totiž ještě nedostalo povolení k vesmírným startům od Federálního úřadu pro letectví (FAA), které musí posoudit dopady zařízení na životní prostředí. Nedaleko základy se totiž nachází přírodní rezervace. FAA zveřejní koncem února svoje předběžné stanovisko, v němž však může dojít k názoru, že bude potřeba vypracovat podrobnou studii možných dopadů. Její dokončení by mohlo trvat i několik let a často se kolem podobných řízení vedou právní spory, poznamenala agentura Reuters.

"Ohledně toho, zda dostaneme toto povolení, jsem optimista," řekl Musk. SpaceX se však i tak připravuje na to, že Starship bude startovat z Floridy a ze Starbase se stane jen středisko pro vývoj a výzkum.

SpaceX provedla několik testů Starship, z nichž jich řada skončila explozí lodě při přistání. Před devíti měsíci plavidlo nicméně úspěšně přistálo poté, co vyletělo do výšky asi deseti kilometrů.

Loď Starship si vybrala americká vesmírná agentura NASA jako prostředek, pomocí nějž se dostanou astronauti na povrch Měsíce v rámci mise Artemis. Starship by se podle plánu měla dostat na oběžnou dráhu země, kde jí několik dalších vesmírných lodí postupně naplní palivem. Starship se pak přesune na oběžnou dráhu Měsíce, kde do ní vstoupí astronauti z lodi Orion, kterou vyvíjí NASA. Na palubě lodi Starship sestoupí na povrch Měsíce, kde budou několik dní a následně se vrátí zpět do Orionu, v němž zamíří na Zemi.

Starship je rovněž stěžejní součástí Muskových plánů na kolonizaci Marsu. Vesmírná loď i raketa Super Heavy by měly být znovu použitelné, čímž se podle plánu SpaceX podaří dostat náklady na jeden vesmírný let pod deset milionů dolarů (214 milionů korun). Ke kolonizaci Marsu totiž budou podle Muska potřeba stovky letů. Možnost kolonizace Marsu je podle miliardáře nutná vzhledem k hrozbám, jimž nyní čelí naše planeta.

"Starship bude schopna dostat miliony tun na povrch Marsu a vytvořit tam autonomní město," řekl Musk. "Myslím, že bychom to měli udělat co nejdříve," dodal.