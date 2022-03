Musk doufá, že raketa Starship poprvé obletí Zemi v květnu

Washington - Zakladatel a majitel firmy SpaceX Elon Musk doufá, že pokud půjde vše podle plánu, vesmírná loď Starship, kterou jeho společnost vyvíjí pro lety na Měsíc a Mars, uskuteční první orbitální let kolem Země v květnu. Informoval o tom dnes na twitteru.

"Do příštího měsíce budeme mít postaveno 39 letuschopných motorů, pak další měsíc na integraci, takže doufejme v květnu orbitální letový test," sdělil Musk v noci na dnešek SEČ na sociální síti.

Naplnění uvedeného cíle je také závislé na včasném výsledku hodnocení dopadu startů hvězdných lodí z kosmodromu Starbase, který má SpaceX v jižním Texasu, na životní prostředí. Hodnocení provádí americký Federální úřad pro letectví (FAA). Portál Space.com s odvoláním na nejmenovaného činitele úřadu napsal, že stanovisko by mělo být známé do 28. března.

Starship je druhým stupněm vyvíjeného raketového dopravního systému, který bude podle SpaceX schopný do vesmíru přepravovat více než 100 tun nákladu najednou nebo až 100 lidí při výpravách do hlubokého vesmíru. Doplňování paliva v kosmu raketě umožní transportovat posádky či velký náklad na Měsíc a na Mars a případně i dál do vesmíru.

První, nosný, stupeň systému, který společnost pojmenovala Super Heavy, bude vybaven 33 motory Raptor. Starship má mít motorů šest a bude schopný letů nezávisle na prvním stupni. Super Heavy má být stejně jako Starship opakovaně použitelný, což výrazně sníží náklady na vesmírné výpravy. Oba spojené stupně s průměrem devíti metrů dosáhnou výšky 120 metrů.

SpaceX již provedla řadu testovacích startů prototypů Starshipu s nejvýše třemi motory Raptor, a to maximálně do výšky deseti kilometrů. Nadcházející orbitální zkušební let bude znamenat vůbec první start Super Heavy a také první start Starshipu se šesti motory. Super Heavy krátce po startu skončí v Mexickém zálivu. Starship by se mezitím měl dostat na oběžnou dráhu, jednou obletět planetu a pak let zakončit v Tichém oceánu poblíž havajského ostrova Kauai.