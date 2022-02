Musíme být připraveni na všechno, vyhraje ten nejsilnější, zdůraznil Will

Peking - Hokejový brankář Roman Will v přípravě na blížící se start olympijských her už zažil řadu situací. Pozitivní test na koronavirus jej nepustil do tréninku, byl jediným gólmanem na ledě nebo se zapojil do přípravy prakticky se všemi nominovanými hráči. Komplikace jej ale neodradily v odhodlání udělat maximum pro úspěch českého týmu na turnaji. A vzhledem k tomu, že v Pekingu stále chybí očekávaná brankářská jednička Šimon Hrubec, může se stát, že do prvního utkání proti Dánsku ve středu nastoupí Česko s Willem v zádech.

"Může se stát cokoliv. Pro všechny týmy je to ale stejné. Jenom ten nejsilnější psychicky i fyzicky, který se bude soustředit jen sám na sebe, to zvládne a vyhraje," uvedl Will po dnešním tréninku. "Byl krátký, ale svižný. Co víc je tady potřeba. I vy to určitě vidíte, že to má tempo a vypadá to výborně. Všichni dřeme, připravujeme se na start turnaje," řekl novinářům devětadvacetiletý gólman.

K ideálu má příprava reprezentace daleko, Will si ale rozhodně nechce stěžovat. "Všechno bylo hrozně nepříjemné, těžko se to popisuje. Všichni jsme to ale dělali pro jeden důvod. Kolem nás všude vidíme olympijské kruhy, je to paráda. Není to jednoduché, ale jsem vděčný za to, že tu můžu být," zdůraznila opora Čeljabinsku. "Řekl bych, že náš tým tohle celé jen stmelilo. Všichni jsme se podporovali, pomáhali si," řekl Will.

Bývalý gólman extraligového Liberce se stejně jako Hrubec i Patrik Bartošák dostal na čas kvůli koronaviru mimo hru, fyzicky se však cítí stále dobře. "Žádné stopy to na mně nezanechalo. My jsme v Praze nějak trénovali. Když někoho hygiena pustila, trénovali jsme. Když někdo nemohl, vypadl obvykle jen na den. Já jsem tam byl ale od prvního dne, byl jsem tam dlouho," uvedl Will.

Momentálně jsou s týmem jen Will s Bartošákem, Hrubec ještě podstupuje doma povinné testy. A Will věří, že jeho kolega do Pekingu brzy přiletí. "Jsme se Šimonem v kontaktu, vzájemně si přejeme. Chtěli bychom tu být všichni tři. Trenéři řeknou, kdo bude chytat první zápas a tak to bude. Abych tady teď spekuloval? To vůbec. Je to, jak to je. Věřím, že brzo budeme kompletní a všichni potáhneme za jeden provaz," podotkl.

Připravený je na všechny eventuality. "Jinak to v dnešní době nejde. Jeden test a nejdete na trénink. Další je to naráz dobré a můžete. Musíte být soustředěný každý den na to, že vás čeká zápas, řešit jen svůj tým. Jsme na olympiádě, s tímhle nemám žádný problém. Obětuju pro to všechno," řekl Will, že by se vyrovnal i s tím, kdyby byl zavřený v olympijské vesnici a mohl jezdit jen na zápasy. "Vůbec mě nezajímá, jestli má s pravidly někdo problém. Je mi to ukradené. Já udělám všechno, abych mohl hrát. Je pro mě nejvíc, jestli tady můžu být."

Zatím ale nic podobného i přes řadu omezení nehrozí. Will tak už s dalšími hráči stihl navštívit zápasy curlingu nebo první utkání ženské hokejové reprezentace. "Když bude šance někoho podpořit, půjdu. Jsem tady ale od toho, abych hrál hokej. Nehledám v programu, kdy kdo hraje, abych tam šel. To vůbec. Bylo to ale samozřejmě příjemné vidět," uvedl Will. Dnes vyrazil i na slavnostní zahájení her. "Shodli jsme se, že to za to stojí. Časově nám to vyšlo, všichni to chceme zažít. Jsou to dobře nastavená pravidla, všechno funguje," dodal.