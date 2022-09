Musím teď pomáhat mimo hřiště, řekl jediný český zástupce z NBA Krejčí

Berlín - Jediný český zástupce v NBA pro příští sezonu Vít Krejčí se při čtvrteční postupové výhře nad Izraelem při loučení s pražskou O2 arenou nedostal do sestavy. Před startem mistrovství Evropy byl mimo hru ze svalovým zraněním v oblasti žeber, ve druhém utkání se Srbskem si přivodil malý výron kotníku, ale mimo hru zůstal z rozhodnutí trenéra Ronena Ginzburga. V pátek při tréninku Mercedes-Benz Areně v Berlíně, kde Češi nastoupí v neděli v osmifinále proti Řecku (od 20:30), si individuálně přidával.

"Já jsem rád za úspěch týmu. Jsem tu od toho, abych klukům pomohl. Musím teď pomáhat mimo hřiště. Rád bych to nějak vysvětlil, ale ani já nemám žádné informace," řekl hráč Oklahomy Krejčí. Jeho vytížení po duelech s Polskem a Srbskem výrazně kleslo už při zápasech proti Nizozemsku a Finsku. V nich dal jen dva ze svých 21 bodů ze čtyř utkání, má i devět asistencí a tři doskoky.

Dvaadvacetiletý rozehrávač či křídelník, který v minulé sezoně okusil NBA jako pátý Čech po Jiřím Zídkovi mladším, Jiřím Welschovi, Janu Veselém a Tomáši Satoranském, začínal v přípravě jako alternativa na rozehrávce právě za Satoranským. V prvním duelu s Chorvatskem se ale zranil a do sestavy se vrátil až na startu EuroBasketu s Polskem.

A jeho vytížení klesalo i přesto, že se lídr Satoranský po zranění kotníku plnohodnotně vrátil až proti Izraeli. Předvedl double double a nebyly znát jeho předchozí potíže. "Saty pomohl extrémně. Pro nás je nejdůležitější, že je zdravý. Ve čtvrtek to i dokázal. Není určitě stoprocentní, ale i osmdesátiprocentní Saty je pro nás neskutečně důležitý. Je super, že je zpátky," ocenil Krejčí.

V roce 2019 se s pivotem Šimonem Puršlem nevešel při posledním škrtu už v Šanghaji do konečné nominace na MS v Číně, kde Češi dosáhli na historické 6. místo. V září 2020 si v dresu Zaragozy poranil koleno, a protože vynechal zbytek sezony, přišel loni o olympijskou kvalifikaci v Kanadě i o hry v Tokiu.

Současné vytížení na ME se snaží brát jako realitu. "Je to trošku složité, chtěl jsem klukům nějak pomoct. Bohužel se teď musím snažit pomoct aspoň mimo hřiště, abych byl aspoň něčemu prospěšný. Snažím se zůstat pozitivní a hecovat kluky aspoň v tréninku," podotkl.

Český tým se chystá i na nejužitečnějšího hráče NBA z let 2019 a 2020 Janise Adetokunba. Krejčí s ním souboj na MS v Číně neprožil, ale dočkal se pak v NBA. "Hráli jsme proti němu, šmiknul proti nám asi pět trojek. Bude těžké se na něj připravit, ale klopit hlavy nebudeme," uvedl Krejčí k hvězdě Milwaukee.

"Když chce dát takový hráč 30 bodů, tak je prostě dá. Záleží na tom, jak je dají. Budeme radši, když dá 30 bodů z trojek, než kdyby je dal ze smečí. Všichni víme, čeho je schopný. Skvělí hráči se brání těžko, i kdybyste se připravovali třeba měsíc," řekl Krejčí. "Pro Řecko je hodně důležitá tranzice. Když to Janis vezme, tak to prostě napálí. Pro nás bude důležité jít i na útočný doskok, ale pokud ho nezískáme, tak se musíme rychle vrátit a ucpat bednu, aby tam Janis nemohl nadriblovat a zasmečovat. Z toho dává tak 20 bodů na zápas," popsal Krejčí.

A nabídl recepty na jeho bránění z Oklahomy. "Takoví hráči dají 30 bodů tak či tak, nedají se zastavit. Ale dá se ovlivnit, jak ty body dají. Když hrajeme proti Janisovi, tak chceme, aby je dal přes nás v pět na pět v postavené obraně. Ne že jde do tranzice a udělá Euro step. Když dá Janis pět trojek, tak není tak nebezpečný, jako když prostě dá deset smečí," doplnil.

V hale pro osmifinále si Češi před nedělním soubojem zatrénovali jen jednou a už se do ní nedostanou. Na to je ale Krejčí z NBA zvyklý. "Je to škoda. Rádi bychom tady trénovali víc, ale na druhou stranu to sem máme z hotelu asi 45 minut. Pro nás je důležité si odpočinout a cesty jsou namáhavé. Pokud můžem trénovat někde blíž, tak to stačí. Ale je to tady super. Jsem tady poprvé, ještě ji nemám tak vyzkoušenou, ale padá to, což je hlavní. Doufám, že to bude padat všem," pochvaloval si po tréninku.

Dnes bude mít čas se na chvíli se spoluhráči podívat po Berlíně. "Já ani nevím, jestli jsem tady už někdy byl. Ale město je to hezké. Sobotu máme skoro celou volnou, tak určitě někam zajdeme," dodal Krejčí.