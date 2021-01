Musel jsem odjet za dcerou, nikomu to nevadí, říká gólman Rask

Boston (USA) - Finský brankář Tuukka Rask se chystá s hokejisty Bostonu na novou sezonu NHL a náhlé opuštění týmu během srpnového play off mu podle jeho slov nikdo nevyčítá. Držitel Vezinovy trofeje pro nejlepšího brankáře NHL z roku 2014 během loňských bojů o Stanleyův pohár v prvním kole s Carolinou za stavu 1:1 na zápasy předčasně ukončil sezonu, aby mohl být s rodinou.

"Všechno se seběhlo hrozně rychle. Volali mi v noci, že dceři není dobře. Museli k ní volat záchranku. V tu chvíli jsem měl hlavu v jednom kole. Měl jsem pocit, že musím hned odjet. Ráno jsem zavolal Camovi (Neelymu, prezidentovi Bruins), krátce jsme to probrali a odjel jsem," řekl během přípravného kempu novinářům Rask, který se k náhlému odjezdu z "bubliny" v Torontu vyjádřil až nyní.

Boston sérii s Carolinou vyhrál 4:1, ale v druhém kole vypadl s pozdějším šampionem Tampou Bay 1:4 na zápasy. Rask uvedl, že jeho absenci ve zbytku play nikdo v týmu neřeší. "Žádný problém. Byli jsme v kontaktu přes léto a bavili se o životě. Teď nikdo nic neřeší," řekla dlouholetá opora Bostonu.

V létě po vypršení osmileté smlouvy by Rask s Bruins rád podepsal nový kontrakt a zůstal v klubu do konce kariéry. "Nikde jinde hrát nechci. Takže když na to budu mít, budu hrát ještě jeden, dva, tři další roky. Když ne, tak ne," uvedl třiatřicetiletý gólman, který má za sebou 536 zápasů v NHL, v nichž udržel padesátkrát čisté konto.