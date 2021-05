Murray se nezúčastní Roland Garros, vrátí se až na trávě

Londýn - Bývalá světová jednička Andy Murray se rozhodl kvůli léčbě zraněného třísla vynechat Roland Garros. Podle britských médií se bude čtyřiatřicetiletý tenista soustředit na travnatou část sezony s vrcholem ve Wimbledonu, který v minulosti dvakrát vyhrál.

Murray nehrál singlový zápas od březnového turnaje v Rotterdamu, po němž se kvůli zranění třísla odhlásil z Miami. Tento týden se trojnásobný grandslamový šampion a dvojnásobný olympijský vítěz představil v Římě pouze ve čtyřhře po boku krajana Liama Broadyho.

Murray, jenž kvůli vleklým potížím s kyčlí klesl na 123. místo žebříčku, byl přihlášen na Roland Garros do kvalifikace. Zároveň byla možnost, že by od organizátorů dostal volnou kartu do hlavní soutěže. Nakonec se zřejmě představí až v londýnském Queen's Clubu od 14. června.