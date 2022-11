Murray osobním rekordem zařídil Atlantě výhru, zahrál si i Krejčí

New York - Basketbalisté Atlanty Hawks zvítězili v NBA na hřišti New Yorku Knicks 112:99. Zazářil rozehrávač Dejounte Murray, který si 36 body vylepšil osobní rekord v soutěži. I díky němu Atlanta otočila duel, ve kterém prohrávala už o 23 bodů. Posledních 67 vteřin si zahrál i český reprezentant Vít Krejčí, tentokrát se ale do statistik nezapsal. I sedmý zápas sezony vyhráli hráči Milwaukee Bucks a vyrovnali klubový rekord v počtu výher na startu sezony z ročníků 2018/19 a 1971/72.

Atlanta se musela část zápasu obejít bez hlavní hvězdy Trae Younga, který dostal úder do oka a potřeboval ošetření. Na palubovku se vrátil s ochrannými brýlemi. "Cítím se dobře, ale na to oko jsem neviděl pořádně, proto jsem raději nestřílel, ale chtěl jsem na hřišti být a podpořit spoluhráče," řekl Young.

Jeho roli převzal Murray, který i v této sezoně potvrzuje skvělé výkony z minulého působení v San Antoniu. Trefil pět trojek a k 36 bodům přidal i devět asistencí a pět získaných míčů. "Jsem sebevědomý hráč a to říkám se vší pokorou. Vím, jak tvrdě pracuji, a to mi na hřišti dodává sebevědomí," uvedl Murray.

Klíčová byla třetí čtvrtina, kterou Atlanta vyhrála 32:10, přičemž New York měl stejně bodů jako ztrát. Hawks nastříleli alespoň sto bodů ve 29 posledních zápasech, což je pátá nejdelší série v historii klubu.

Milwaukee zatím nenašlo přemožitele a dnes na Bucks nestačil ani Detroit, který prohrál 91:116. Nejlepším střelcem Milwaukee byl tradičně Janis Adetokunbo s 32 body a 12 doskoky. "Jsem rád, že vítězíme, ale to je teď až na druhém místě. Hlavní je, že si vytváříme správné návyky. Dokážeme být hodně dobří. I když se nám nedaří střelba, tak nás to nepoloží a stále dobře hýbeme míčem a věříme jeden druhému. Opravdu jsme na tom teď velmi dobře," prohlásil Adetokunbo.

Za Milwaukee je v tabulce Východní konference s jedinou porážkou Cleveland, který zvítězil nad Bostonem 114:113 po prodloužení. Dramatickou bitvu poslal do prodloužení parádní smečí šest vteřin před koncem Jayson Tatum. Ani jeho 26 bodů ale Celtics nakonec nestačilo. Cavaliers se totiž mohli opřít o Dariuse Garlanda, který při návratu do hry po pětizápasové pauze kvůli zranění zaznamenal 29 bodů a 12 asistencí. Jeho trojka a následné nahození na smeč pro Donovana Mitchella také byly klíčové pro vývoj prodloužení. V něm v poslední minutě ani jeden tým neskóroval a Cleveland uhájil těsnou výhru.

Luka Dončič se 33 body podílel na výhře Dallasu nad Utahem 103:100 a už posedmé za sebou nastřílel minimálně třicet bodů. V úvodu sezony se mu to povedlo jako třetímu hráči historie a prvnímu od Wilta Chamberlaina ze sezony 1962/63. "Proč dávám tolik bodů? Protože se snažím vyhrát zápasy. A dnes jsem hrál dobře, protože jsem se do ničeho nenutil, rozdával jsem míče a body stejně přišly," řekl Dončič. "A dokázat něco, co se povedlo Wiltu Chamberlainovi, takové legendě, to je příjemné. Ale já jsem hlavně rád, že si plním sen a hraji NBA," dodal.

Los Angeles Lakers vyhráli podruhé za sebou, když je při výhře 120:117 po prodloužení nad New Orleans podrželi netradiční hráči. Matt Ryan trefil v poslední vteřině těžkou trojku, kterou poslal zápas do prodloužení, a Lonnie Walker 28 body zastínil ostatní hvězdy týmu včetně LeBrona Jamese. Ten tentokrát dal 20 bodů stejně jako Anthony Davis. Pelikánům nestačilo 27 bodů Ziona Williamsona.

NBA:

Chicago - Charlotte 106:88, Cleveland - Boston 114:113 po prodl., Dallas - Utah 103:100, Houston - LA Clippers 101:109, LA Lakers - New Orleans 120:117 po prodl., Miami - Sacramento 110:107, Milwaukee - Detroit 116:91, New York - Atlanta 99:112, Philadelphia - Washington 111:121, Portland - Memphis 106:111, San Antonio - Toronto 100:143.

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Toronto 8 5 3 62,5 2. Boston 7 4 3 57,1 3. Philadelphia 9 4 5 44,4 4. New York 7 3 4 42,9 5. Brooklyn 8 2 6 25,0

Centrální divize:

1. Milwaukee 7 7 0 100 2. Cleveland 7 6 1 85,7 3. Chicago 9 5 4 55,6 4. Indiana 8 3 5 37,5 5. Detroit 9 2 7 22,2

Jihovýchodní divize:

1. Atlanta 8 5 3 62,5 2. Washington 8 4 4 50,0 3. Miami 9 4 5 44,4 4. Charlotte 8 3 5 37,5 5. Orlando 8 1 7 12,5

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Memphis 8 5 3 62,5 San Antonio 8 5 3 62,5 3. Dallas 7 4 3 57,1 New Orleans 7 4 3 57,1 5. Houston 9 1 8 11,1

Severozápadní divize:

1. Portland 7 5 2 71,4 2. Utah 9 6 3 66,7 3. Denver 7 4 3 57,1 Oklahoma City 7 4 3 57,1 5. Minnesota 8 4 4 50,0

Pacifická divize:

1. Phoenix 7 6 1 85,7 2. LA Clippers 8 4 4 50,0 3. Golden State 8 3 5 37,5 4. LA Lakers 7 2 5 28,6 Sacramento 7 2 5 28,6