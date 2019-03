Praha - Výrazné osobnosti československé hudební scény Richard Müller, Michael Kocáb a Ondřej Soukup chystají společné turné. Program série vystoupení s názvem Šansony a jiné písně se teprve tvoří, ale už nyní je jasné, že významnou část repertoáru budou tvořit písně z alba V penzionu svět. Trojice známých hudebníků zahájí první společné turné 21. října v plzeňském DEPO2015. ČTK o tom za pořádající agenturu Live Nation informoval Petr Novák.

Kromě známých šansonů v programu zazní i méně hrané písně z repertoáru Müllera a Kocába, chybět ale nebudou ani známé skladby. "S tímto nápadem přišel můj manažer a kapelník Juraj Kuchárek a mně se to zdálo jako velmi dobrý nápad. Michaela Kocába si velmi vážím a mám ho rád, stejně jako Ondřeje Soukupa, a upřímně se těším, že spolu strávíme skoro půl roku. Budeme hrát písně z legendárního alba V penzionu svět, u jehož nahrávání jsme se s Michaelem Kocábem poprvé pracovně setkali, ale přidáme i nějaké ověřené 'vypalovačky', které lidé mají rádi," uvedl k nadcházejícímu projektu Müller. "Jako každý rok zazní skladby v jiných verzích i jiných aranžmá. Mám rád, když s písněmi, které jsou ověřenými hity, pracujeme, dolaďujeme je a vždy jsem zvědavý, jak na to lidé zareagují," dodal.

Během turné absolvují Müller, Kocáb, Soukup a jejich doprovodná skupina více než tři desítky koncertů po Česku a Slovensku. "Zvažoval jsem to jen z hlediska časového, protože jsem opravdu velmi zaneprázdněn, a když jsem slyšel, kolik těch koncertů bude, popravdě mě to stále trochu děsí. Z hlediska uměleckého jsem však neváhal ani chvíli - Richard je vynikající umělec a já ho strašně uznávám. Všechny jeho koncerty bývají velkolepé, bude to zážitek i pro mě," podotkl Kocáb.

Také skladatel Soukup uznává tvorbu Müllera, se kterým zatím nikdy nespolupracoval. "Patří k té inteligentnější části naší společné pop-kultury. Já jsem skladatel, ne 'performer', a tak se naší spolupráce i s Michaelem Kocábem trochu bojím, ale na druhé straně se na ni i velmi těším," sdělil.

Koncertní program se bude skládat především ze šansonových písní z autorské dílny Petr Hapka/Michal Horáček z alba V penzionu svět, na kterém v roce 1988 excelovali kromě jiných interpretů právě i Müller a Kocáb.

"Věřím, že si užijeme jeden každý večer. Aktivní koncertování po pětatřiceti letech kariéry není samozřejmost, ale je to výsada, a já si nesmírně vážím, že mám tuto možnost. Proto chci dát mému publiku ze sebe všechno," konstatoval Müller.