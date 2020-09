Česká tenistka Karolína Muchová v osmifinále US Open.

Česká tenistka Karolína Muchová v osmifinále US Open. ČTK/AP/Frank Franklin II

New York - Tenistka Karolína Muchová cítila šanci proniknout do vyšších pater US Open. V osmifinále newyorského grandslamu ale českou hráčku zastavil v rozletu natažený sval a jako zeď hrající Viktoria Azarenková.

"Hodnocení je pozitivní. Odehrála jsem kvalitní zápasy, bojovné," řekla Muchová po prohře 7:5, 1:6 a 4:6. "Je to škoda, bylo šancovní dostat se do nejvyšších kol, ale musíme být pokorní. Některé prvky, o které se snažím v tréninku, se v mé hře ukázaly. Musím pracovat dál, snad to bude na dalších turnajích lepší a lepší."

Ve Flushing Meadows zvládla na US Open tři kola, v tom třetím otočila vývoj ze tří mečbolů a účastí v osmifinále si vylepšila své maximum.

Ještě v první sadě s Azarenkovou předváděla výtečný výkon. Na začátku druhé ale pod tlakem uklouzla a natáhla si sval. "A bohužel se to zhoršovalo. Ze začátku jsem ještě mohla. Potom to ovlivňovalo moji hru při doskoku po servisu, při běhání do bekhendu. Ovlivňovalo mě to docela dost v pohybu," řekla Muchová.

Po druhé sadě si vyžádala ošetření. Během tříminutové pauzy jí fyzioterapeutka levý stehenní sval stáhla a dala prášek proti bolesti. "Měla jsem to pak i v hlavě, že jsem se bála na to doskočit a hrát přes levou nohu," řekla olomoucká tenistka a ocenila i výkon bývalé světové jedničky Bělorusky Azarenkové. "Snažila jsem se hrát rychle, aby se tolik neběhalo, ale ona mi to vracela jako zeď zpátky. A hrála rychle."

Před zápasem se přitom Muchová cítila fyzicky dobře. "Na to, že jsme půl roku nehrály, tak jsem byla v pohodě. Sice jsme měli v Praze exhibice, ale ty se nedají srovnat s ostrým zápasem. Na těle jsem zapracovala," ujistila. Sval nejspíš nevydržel druhý těžký zápas za sebou. "Ale když se podíváte kolem, tak tři čtvrtě holek ve čtvrtfinále mají zatejpovanou nohu jako já. Myslím, že na to teď trpíme všechny."

Ošetření přineslo i humorný moment. Muchová myslela na to, aby si sundala plastové brýle, které musela mít při tejpování, a málem vběhla na kurt s rouškou na ústech. "Už jsme na ni tak zvyklí, že jsem si neuvědomila, že ji mám. Chodíme tady v roušce nonstop, to byl vtipný moment pro zasmání," přitakala.

Příští týden je Muchová přihlášená na antukový turnaj do Říma. Její účast je ale nejistá. "Asi to bude chtít nějaký čas, aby se to doléčilo. Přechod na antuku, na které se klouže, nebude snadný. Uvidíme, jak na tom budu zdravotně."

Následně má v plánu grandslamové Roland Garros na přelomu září a října. Věří, že zajištění bezpečnosti bude stejně dobré jako v New Yorku. "Tady se cítím hodně bezpečně. Jsou tady velmi přísní a vůbec s nikým nejsme v kontaktu. Být v jednom pokoji tři týdny je nepříjemné, ale funguje to," podotkla čtyřiadvacetiletá Muchová.

Pořadatelé antukového grandslamu počítají, že pustí do ochozů i omezený počet fanoušků. "Bude fajn, když se diváci zapojí. Prázdné tribuny jsou zvláštní," řekla Muchová. Obavy nemá. "Když bude turnaj dobře zajištěný, tak s lidmi nepřijdeme do kontaktu. I tady chodíme uličkami, kam se normální lidé nedostanou."